Vómitos, mareos, dolor abdominal…: «Me diagnosticaron una gastritis y estaba embarazada de cinco meses

Ha conectado en directo con Sonsoles Ónega en el programa 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) protegiendo su intimidad, sin mostrar su rostro. Cynthia es la mujer que responde tras una historia que ha sobrecogido tanto a la presentadora como a algunos de los tertulianos que estaban en plató. Y es que ella recibió un diagnóstico erróneo pese a que había sintomatología que podría haber llevado a hacerles pruebas que seguramente habrían dado con lo que le pasaba, y es que estaba embarazada.

Ella acudió a su médico en numerosas ocasiones, pues sentía malestar y dolores. Vómitos, mareos, dolor abdominal y el periodo, que se le había retirado. En relación a este punto, y ante la duda, Cynthia decidió hacerse un test de embarazo que resultó negativo, así que no dio mayor importancia a este asunto. Los profesionales sanitarios que la atendieron terminaron diciéndole que se trataba de una gastritis. Sin embargo, esta persistía y fue así que decidieron ahondar más y llegaron al quid de la cuestión: «Estaba esperando un bebé y ya estaba de cinco meses de gestación».

Tanto Sonsoles Ónega como los tertulianos en plató se han referido a este asunto con gran sorpresa. No terminaban de entender como ella misma no pensó que pudiera estar en estado de buena esperanza, pese al negativo de la prueba que se realizó. Cynthia ha añadido un detalle que fue lo que hizo que ella misma desechara esa idea: «No tenía pareja estable, solo alguna relación esporádica, así que no creí que fuera un embarazo». Sea como fuere, se confirmó el positivo y ha presentado una reclamación al sistema de salud, una relajación de responsabilidad patrimonial por negligencia.

La historia no termina bien. Y es que, pese a que el embarazo continuó con normalidad, la bebé no llegó a nacer. «En mi último mes, ya en las 40 semanas de gestación, mi niña murió en mi viente por muerte súbita. Comenzaron las contracciones pero fue imposible salvarla», ha terminado diciendo. Recuerda Cynthia con tristeza cómo los médicos insistían en que esos dolores e incluso la hinchazón ya evidente, al estar de cinco meses, «se debían a los nervios». La mujer ha lamentado lo sucedido y quiere que quienes han errado en ese diagnóstico y no le han realizado las pruebas pertinentes afronten lo sucedido. Se ha mostrado tranquila, es madre de otro niño, y ha dejado clara su postura sobre lo sucedido.