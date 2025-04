La vida de Rebeca Jiménez, 'La Rebe' en 'Los Gipsy Kings': su edad, por qué se escapó de casa y cuántos hijos tiene

En los últimos años, la televisión ha acogido programas de entretenimiento que han conseguido consolidarse como imprescindibles para muchos de los espectadores de este tipo de género.

Los realities son uno de los ejemplos más claros de triunfo entre la audiencia y, al combinarlo con un formato parecido al documental, se crean programas como el de 'Los Gipsy Kings'.

Este contenido televisivo vio la luz por primera vez en 2015, presentando cómo era la vida de cuatro familias gitanas españolas: Los Salazar, Los Maya, Los Fernández Navarro y los Jiménez. La forma de vida de los protagonistas, las tramas que surgían, el humor y el interés por una cultura diferente, hicieron que el programa triunfase por todo lo alto.

Tanto que sacaron adelante siete temporadas y los miembros de las diferentes familias se ganaron el cariño del público, conviriténdose muchos de ellos en estrellas televisimas. Ahora, desde Cuatro han anunciado que se va a estrenar una nueva temporada de 'Los Gipsy Kings', que aparecieron en pantalla por última vez en 2023.

Un ejemplo de este caso fue el de 'La Rebe', Rebeca Jiménez, cuya historia se ha ido contando a lo largo de todas las temporadas con un noviazgo difícil, el nacimiento de un hijo, una boda, varias tensiones y una mudanza de por medio. A continuación te contamos algunos de los momentos clave de la vida de 'La Rebe'.

Cuántos años tiene y por qué se escapó de casa

'La Rebe' se dio a conocer en el programa cuando solo era una adolescente y, a día de hoy, tiene 24 años. La vida privada y sentimental de la joven nunca ha sido un secreto en el programa y, con el noviazgo de su actual marido, José Navarro, no fue diferente.

Y es que el amor fue la causa de que Rebe se enemistase con su famlia pues, siendo ella de Plasencia, se enamoró de un chico que vivía en Canarias, relación que sus padres no aceptaron en un principio debido a la gran distancia. Esto llevó a Rebe a escaparse de casa para estar con José cuando ella solo tenía 17 años, causando un gran drama en la familia. Según recoge Telecinco, la joven contó que se montó en un autobús y viajó hasta Mérida para encontrarse con su novio.

Pasado el tiempo y aclaradas las cosas, finalmente la familia de los Jiménez aceptó la relación de 'La Rebe' y José, conociendo al novio y dejando que la relación siguiese a delante.

¿Cuántos hijos tiene 'La Rebe'?

Después de idas y venidas sentimentales, pues ha habido separaciones y distanciamientos entre la pareja durante algunos periodos de tiempo, ambos pueden decir que forman una bonita familia junto a su hijo José JR., que actualmente tiene años y tuvieron antes de casarse, algo que también supuso cierto enfado en la familia por incumplir de nuevo las tradiciones gitanas.

Pero todo está superado y, tras una gra boda gitana que vino por una reconciliación entre Rebe y José, ahora parecen estar más unidos que nunca. De hecho, Rebe decidió mudarse a Tenerife con su marido y su niño, donde lleva una vida tranquila y apacible en un piso que, según cuenta, les regaló su suegro, aunque su objetivo para el futuro es poder tener una gran casa en la Península.

Por el momento, Rebe ha contando a Mediaset que ni ella ni su marido están ahora pensando en tener más hijos, aunque no descarta que dentro de tres o cuatro años pueda venir el segundo: «De momento no porque hemos estado dos años separados y no hemos disfrutado de estar juntos los tres. Mi niño prácticamente se ha criado con mis padres y quiero que estemos bien, disfrutemos del niño y ya cuando Dios quiera pues que Dios me lo regale», dijo Rebe en referencia a tener más hijos.