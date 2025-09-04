La vida personal de Tony Spina: una larga carrera en la tele, amores mediáticos y una desconocida faceta profesional

'Supervivientes All Star' (Telecinco) ya está aquí. Sí, tras un par de meses de descanso tras la finalización de la edición original del 'reality' de aventuras de Mediaset que coronó a Borja como el ganador; ahora una nueva tanda de famosos llega a Honduras parar tener una segunda oportunidad e intentar llevarse el premio que en sus respectivas primeras ocasiones no lograron. Tony Spina es uno de los concursantes que comienza este jueves la aventura, pero a pesar de que para muchos tan solo es la pareja de Marta Peñate detrás de este joven hay mucha historia de la televisión.

Tony Spina regresa a un programa en Telecinco y lo hace de la mano de 'Supervivientes All Stars'. Sin embargo, antes de este 'reality' el joven ha tenido una larga carrera mediática desde que se dio a conocer en 'Mujeres, Hombres y viceversa'. Pero, ¿quién es?, ¿cuántos años tiene?, ¿en qué trabaja? Aquí te lo contamos.

Tony Spina: así fue su llegada a Telecinco

Tony Spina nació el 25 de febrero de 1989, por lo que tiene 36 años. A pesar de haber nacido en Italia, casi toda su carrera mediática la ha desarrollado en España en donde se dio a conocer en el programa de Emma García, 'Mujeres Hombres y Viceversa'. Allí, llegó en el año 2012 como pretendiente de Oriana Marzoli con quien mantuvo una relación de idas y venidas que fueron muy comentadas en los programas de Mediaset.

No obstante, Tony Spina no solo quedó como pretendiente, ya que su carisma lo llevó a ser tiempo después tronista en el mencionado 'Mujeres, Hombres y Viceversa'.

Sin embargo, este no ha sido su único programa, ya que tras esta incursión, Tony Spina ha hecho carrera televisiva tanto en España como en Chile. En nuestro país, también se le pudo ver en 'Gran Hermano Vip 7' y en la edición de 2014 de 'Supervivientes'. Precisamente, su concurso en Honduras se vio truncado por una lesión durante una de las pruebas. El participante tuvo que ser atendido por el equipo médico del 'reality' y el servicio médico le diagnosticó una «rotura de fibras», por lo que se vio obligado a abandonar.

La lista de amores mediáticos de Tony Spina

En cuanto a sus relaciones amorosas, Tony Spina ha tenido muchas parejas muy mediáticas. La primera, la ya comentada con Oriana Marzoli que fue de lo más intensa y que dejó muchos titulares. Sin embargo, si mediática fue su noviazgo con Oriana, en 'Gran Hermano Vip 7' conoció a la que sería otra de sus relaciones más públicas: Makoke. Sí, Tony Spina tuvo una relación con la colaboradora de Telecinco durante un año aproximadamente.

Entonces, tras 'GH Vip', llegó el momento de 'La isla de las tentaciones', Tony Spina no participó pero sí encontró el amor fugaz con Mayka y, finalmente, con Marta Peñate, con quien mantiene una relación estable desde que lo anunciaron en 2021 tras haber tenido una fuerte conexión en 'La casa fuerte'.

Marta Peñate y Tony Spina hacen gala de su amor en entrevistas, la última en 'De Viernes', y a través de las redes sociales donde cuentan su día a día, como también sus esfuerzos por ser padres.

Tony Spina, más allá de la televisión

En cuanto a la carrera profesional de Tony Spina más allá de la televisión, se conoce que el nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars' trabaja como 'influencer', tal y como dejan patente sus redes sociales donde colabora con marcas y firmas. Pero, esto no es lo único y lo que muchos no saben es que Spina está involucrado en un negocio familiar. Una pizzería napolitana localizada Madrid y regentada por su madre, en donde él lleva la gestión y, a veces, incluso puede vérsele en la cocina.