La vida personal de Sonia Monroy: un exmarido 22 años menor, su encontronazo con Brad Pitt y su problema de salud

Actriz, cantante, colaboradora de televisión... Así es Sonia Monroy, una artista polifacética que, gracias a su versatilidad, se ha ganado un hueco en la industria del entretenimiento.

La catalana, de 52 años, se dio a conocer en la década de los 90 por ser integrante del grupo musical Sex Bomb. También ha sido un rostro habitual en diversos programas como 'Crónicas marcianas' o 'Sálvame' y ha participado en 'Supervivientes', el reality más extremo de Telecinco.

Pero Sonia no se ha conformado solo con eso. También ha intentado abrirse camino en Hollywood. Tras convertirse en una estrella en España, decidió mudarse a Los Ángeles para intentar triunfar en la gran pantalla. Aunque nunca ha logrado un papel como protagonista, la barcelonesa ha formado parte de varias producciones e, incluso, ha sido extra en 'Anatomía de Grey'.

Ahora, la barcelonesa está centrada en un nuevo proyecto. La artista ha puesto rumbo a Honduras con el objetivo de coronarse como ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Y es que tiene una espinita clavada, ya que en 2011 llegó a la final. ¿Lo conseguirá este 2025?

Más allá de sus éxitos o fracasos, Sonia Monroy ha demostrado ser una mujer ambiciosa dispuesta a luchar por sus sueños. Este carácter también lo ha demostrado en su vida y en sus relaciones personales. Repasamos su lado más íntimo.

Un exmarido 22 años menor

Sonia Monroy es de esas personas que puede afirmar que se ha enamorado, al menos, una vez en la vida. La actriz conoció en España a Juan Diego López, un futbolista colombiano 22 años menor que ella, a través de una amiga en común

Tras ese encuentro, se enamoraron locamente. Él la acompañó a Los Ángeles y en 2016 se casaron. Fue una ceremonia íntima, sin invitados y en el mismo juzgado donde se casó Marilyn Monroe.

Desde entonces, han compartido muchos momentos juntos. De hecho, participaron juntos en el reality de Mediaset 'La casa fuerte'.

Tras varios años de amor, fue en 2023 cuando la pareja tomó la decisión de separarse. «No ha habido terceras personas, los dos nos queremos mucho y nos respetamos, pero no queremos lo mismo de la vida, por la diferencia de edad», aclaró Sonia al saltar la noticia a la prensa.

Su encontronazo con Brad Pitt

Si algo caracteriza a Sonia Monroy es su fuerte carácter y su manera de decir las cosas sin cortarse. Por ello, no dudó en contar qué le ocurrió con Brad Pitt una noche. «Le mandé a la mierda porque fue muy prepotente. Se hizo una foto con una amiga y no quería, se ponía así a hablar y era muy maleducado», recordó ante los micrófonos de Europa Press.

Además, la artista aseguró en 'Y ahora Sonsoles' que el actor «no olía bien». «Él tenía fama de eso», declaró.

Su problema de salud

Aunque se podría decir que Sonia Monroy ha sido una mujer afortunada, al menos profesionalmente, también ha pasado por episodios complicados.

En 2022 reveló que tuvo que someterse a la cirugía más dura de su vida. «Me operaron en Madrid y estoy con revisiones. Me extirparon el útero entero y descubrieron varios tumores. Todo surgió tras hacerme una revisión hace diez días», relató a Egos.

Para Sonia, este diagnóstico fue un gran palo. «El 'shock' fue tremendo al conocer los resultados y pasé mucho miedo. Todavía tenía el periodo y mi ilusión era ser madre. Ahora, ese sueño es imposible», lamentó la artista.