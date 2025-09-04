La vida personal de Iván González: de su dramática infancia a su carrera como modelo y su historia de amor con una conocida 'influencer'

Si se habla de Iván González, evidentemente, que su nombre va ligado a Telecinco. Y es que, el joven se dio a conocer -al igual que Tony Spina- en el mítico programa 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. Muy seguidas fueron sus andanzas tanto como pretendiente como tronista y esto llevó a la cadena a recompensarlo ascendiéndolo a colaborador de algunos de sus programas. Una carrera, la de Iván González, frente a los focos que es conocida por la mayoría de la audiencia pero que también guarda una vida personal que va desde su dramática historia a su consolidado noviazgo con una conocidísima 'influencer'.

Iván González (17 de enero, 1992, Jerez de la Frontera) es un conocido modelo e 'influencer' que saltó a la fama tras su paso por 'Mujeres, Hombres y Viceversa' allá por el año 2013. Sin embargo, antes de saltar a la fama el joven tuvo que vivir con un dramático episodio durante su adolescencia. Y es que, su madre le tuvo cuando ella tenía 16 años y, hasta que el nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars' cumplió 14 no se enteró que su madre era su hermana y que su abuela era su madre.

La complicada infancia de Iván González

Un tema delicado del que Iván González se ha pronunciado en alguna ocasión y del que ha reconocido que le «duele mucho», ya que su infancia no fue «fácil» debido a este hecho. Descubrir que su hermana era su madre le dejó «muy tocado» y fue «duro para todos». Una historia que no quedaba ahí, porque Iván González también descubrió cuando se fue a hacer el DNI que su verdadero padre no era su abuelo, algo que él había creído hasta entonces. «Un día saqué coraje y pregunté. Mi abuela, llorando, me enseñó las fotos de mi padre biológico. Ese día fue el que peor lo pasé de mi vida», revelaba en una entrevista que realizó tras su paso por 'La casa fuerte'.

No obstante, Iván González ha dicho sentirse «afortunado» por tener dos madres y sobre su padre ha confesado lo ha visto «dos veces en la vida» y que no tiene contacto con él.

El salto a la televisión de Iván González

Pero, su vida cambió cuando en 2013 entró en 'Mujeres, Hombres y Viceversa' que lo catapultó a lo más alto de Telecinco. Llegó como pretendiente de Yanira Domingo y dos años después llegó para conquistar a Ruth Basauri. Este no fue el único programa de Iván González, ya que en 2017 participó en 'Supervivientes', quedando cuarto del 'reality' y en 'La casa fuerte'.

Iván González también ha sido colaborador de programas de la cadena de Mediaset, como 'Ya es mediodía', 'Fiesta', entre otros.

Iván González y su curriculum amoroso

En cuanto a sus relaciones amorosas, Iván González tuvo una relación complicada con Ruth Basauri, Oriana Marzoli e, incluso, se rumoreó que había tenido algo con famosas como Alba Carrillo o Gloria Camila. Finalmente, el concursante de 'Supervivientes All Stars' encontró el amor al lado de la 'influencer' Teresa Bass, con quien mantiene una relación desde hace tres años y con quien comparte imágenes de su día a día.

Más allá de la televisión, Iván González trabaja como 'influencer' y como modelo, de hecho, ha protagonizado campañas publicitarias para firmas tan conocidas como Guess.