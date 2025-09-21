La vida personal de Fernando Esteso: su día a día en Valencia, su relación actual con Pajares y sus dos hijos

De los platós de cine, de los focos y la fama a un discreto día a día en Valencia, donde vive desde hace más de 10 años. Fernando Esteso es historia del cine español, uno de los grandes protagonistas y artífices del célebre 'cine del destape', el nombre con el que se bautizó a esas películas que empezaron a producirse tras el fin de la censura, en los años 70 y 80. Él, junto a Andrés Pajarés, con el que formó un dúo mítico, y Mariano Ozores, entre otros, catapultó a la fama cintas como 'Los bingueros', 'Los liantes' o 'Yo hice a Roque III'.

El zaragozano, a sus 80 años, vuelve a protagonizar titulares en medios tras una entrevista concedida a la periodista Sonsoles Ónega donde se sincera sobre aspectos muy íntimos, como es el de sus adiciones y un divorcio que él ha vivido «como un fracaso», según confesó ante las cámaras. Fernando Esteso ha regresado así a la pequeña pantalla, medio en el que se ha prodigado poco en los últimos tiempos pero donde experimentó momentos destacados de su carrera profesional, risas y lágrimas para un actor y productor que ha tratado de sobreponerse a los altibajos que se ha ido encontrando en el camino.

Tras su tropezón en Telecinco con 'La ruleta de la fortuna' y 'Veraneando' –con Bertín Osborne y Remedios Cervantes–, de donde no salió bien parado –fue despedido y la cadena condenada a indemnizar al cómico por ruptura de contrato– a algún que otro cameo esporádico. El más aplaudido y comentado el de 'La que se avecina', donde Estela Reynolds, a la que interpretaba Antonia San Juan, decía una frase mítica: «Fernando Esteso me chupó un pezón». Vendrían también la versión de 'La Ramona' con King África e incluso una serie online, 'Los hijos de Mambrú'. También regresó al cine, participando en 'Torrente 5: Operación Eurovegas' o en 'Cuidado con lo que deseas'.

En estos momentos, como se apuntaba al comienzo, lleva una vida tranquila, alejada de los escenarios, en Valencia, rodeado de su familia y entorno más íntimo. Tal y como ha demostrado en varias ocasiones, sigue pendiente de la actualidad del mundo del espectáculo y de la cultura y echa en falta no haber recibido un Goya de Honor. «Estarán esperando a que palme», ha confesado a Sonsoles Ónega. Eso no ha hecho que quite importancia y valor al obtenido por su pareja artística de siempre, Andrés Pajares, que se alzó con el premio por su participación en '¡Ay, Carmela!'. «Yo lo voté», ha referido Esteso.

Fernando Esteso y Andrés Pajares, una pareja para la historia

La primera película que unió los nombres de Pajares y Esteso fue 'Los Bingueros', estrenada en el año 1979 y con Mariano Ozores detrás. Mucho ha llovido desde entonces en la vida de estos tres referentes del cine del destape, con especial deferencia hacia Fernando Esteso y Andrés Pajares, que llegaron a considerarse «como familia el uno del otro», según ha dicho en varias ocasiones ambos actores. Tras estas llegarían otras, como 'Yo hice a Roque III', 'Agítese antes de usarla', 'Todos al suelo' o 'Los liantes'.

A día de hoy siguen manteniendo el mismo cariño el uno hacia el otro y así lo ha transmitido Fernando Esteso cuando ha tenido ocasión, como en la citada entrevista concedida a televisión recientemente. Y es que ha sido mucho el tiempo que ambos han compartido, con hasta nueve películas filmadas entre 1970 y 1983. Su vínculo y compromiso llegó a tal punto que llegaron a prometerse algo así como ayuda eterna: «El primero que llegase a ser popular, rescataría al otro», se le ha escuchado a Esteso en un programa de televisión, 'Lazo de sangre', de RTVE.

Tras separar sus caminos, por diferentes enfoques de sus respectivas carreras profesionales, se reencontraron en la quinta entrega de 'Torrente'. En esos años, la vida de Fernando Esteso ha sido compleja: desde sus adicciones, sobre las que se ha manifestado para admitir que ha «probado alguna cosa que no debería haber probado», a su difícil ruptura matrimonial. Tras 20 años casado con María José Egea, decidieron terminar la relación y lo que vino después fueron unas declaraciones de ella en las que no dejaba en buen lugar al actor. Este ahora se la ha devuelto, si bien ella falleció hace 22 años: «No soy machista. A veces la mujer no quiere terminar contiguas sino acabar contigo».

En tiempos difíciles, según parece, Andrés Pajares habría sido un hombre en el que apoyarse para Esteso, que ha contado con él tanto en los momentos delicados como para apoyar las iniciativas de su compañero de profesión. Hace apenas un año se les vio juntos de nuevo en la presentación de un proyecto de Fernando, una selección de vinos de Bodega Peñafalcón, de la denominación de origen Ribera del Duero. Pajares estaba entre los invitados y este apostó por no fallarle a su amigo en una ocasión tan importante.

Los hijos de Fernando Esteso, su gran apoyo

Andrés Pajares formaría parte así del núcleo duro del entorno íntimo y personal de Fernando Esteso, pero no es el único. En Valencia se encuentra muy arropado por amigos y sobre todo por sus hijos, Arancha y Fernando. No tiene nietos pero siempre ha manifestado encontrarse contento y en un momento de calma. Estos, según se ha hecho eco la prensa del corazón, decidieron mantenerse junto a él tras la separación de su madre. Maria José Egea volvió a Zaragoza y ellos se mantuvieron al lado de Esteso.

La buena relación que tienen los tres –Fernando, Arancha y Fernando hijo– se ha evidenciado en momentos clave en la vida del actor. Entre los más recientes, cuando fue ingresado en el Hospital La Fe, en Valencia, por una insuficiencia respiratoria. En esos momentos se vieron a sus hijos acompañando a su padre en esta etapa complicada. Tras ese bache, el actor ha apostado por cuidarse más y llevar una vida tranquila para cuidar su salud.

Respecto a sus proyectos futuros figura un libro de «vivencias y recuerdos». Son muchos años dedicados al mundo del cine y fue protagonista de una época convulsa y de grandes cambios. Junto a esto, seguir dando a conocer el proyecto vitivinícola en el que se ha involucrado, con la Selección Fernando Esteso, de Bodega Peñafalcón, que se puede adquirir bajo pedido a través de internet.