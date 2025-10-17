Así es la vida de María Jesús, la mujer más baja de España: «Me veo obligada a pedir ayuda»

María Jesús Ibáñez es una joven sevillana que ha llegado al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para hablar alto y claro sobre cómo es vivir con un 83% de discapacidad. Ella, por un problema genético, es a día de hoy «la ... mujer más baja de España», según la ha presentado Sonsoles Ónega. La entrevistada se ha mostrado agradecida por el recibimiento y ha compartido cómo vivieron sus padres, a los seis meses, el saber que «su hija venía con problemas». Nació con bajo peso, con un kilo, y le faltaban «el fémur, partes de la tibia, a nivel muscular y en los miembros superiores», tal y como ha relatado. Y es esto los ue le ha llevado a ser una persona adulta de apenas 97 centímetros.

Esto le ha supuesto dificultades en su día a día, por «entornos no adaptados. Necesitas ayudas para cosas como ir al cajero, la verdad» y también ha requerido de adaptación en su propia casa. Comparte vida con su marido, Cristian Mendoza, que mide más de 1,80, pero han sabido encajar como puzle y que su vivienda sea un hogar. «Tenemos todo adaptado a la baja, porque es más fácil agacharse que tener que poner calzador para todo», han compartido entre risas.

Sobre esta importancia de adaptar el lugar en el que viven es que María Jesús ha dado una de las primeras lecciones, un mensaje claro para quien corresponda: «El tener que adaptar el hogar depende del nivel económico de la persona. No es lo mismo tener discapacidad según si tienes un nivel medio, bajo o alto. MIs padres me han podido ayudar, me he formado y además he tenido la suerte de nacer en España, pero no le pasa lo mismo a todo el mundo ni es igual en otros países».

Cristian, novio de María Jesús: «Es una persona muy especial»

Sonsoles Ónega se ha emocionado al escuchar estas palabras, igual que cuando su pareja, Cristian, ha tratado otro tema de actualidad en relación a los dependientes y ciudadanos con discapacidad. «La intimidad y cómo «me enamoré de su cuerpo, que parece que alguien por tener discapacidad no puede gustar físicamente y no es así. A mi ella me encanta y es una persona muy especial», ha sentenciado.

Esta relación de amor también surgió de forma «normativa», que siempre hay que imaginar otras historias o maneras, ha apuntado ella .«Nos conocimos por amigos y acabamos enamorados, hasta decidir casarnos», ha explicado María Jesús. Para la boda, su padre se ocupó de hacerle el traje de novia, que «además de trabajar en banca es modisto en sus ratos libres». El tema de las prendas de vestir es otra de las complejidades de la vida de esta sevillana, pero su padre es el que se ocupa de diseñarle la ropa y hacérsela, «sobre todo los pantalones, que es lo más complicado por mi talla», ha terminado afirmando.