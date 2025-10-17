Suscríbete a
Así es la vida de María Jesús, la mujer más baja de España: «Me veo obligada a pedir ayuda»

Esta joven sevillana, a sus 36 años, se considera «una de las personas con más baja talla», con 97 centímetros de altura. Una historia de superación que ha compartido con Sonsoles Ónega.

Maria Sánchez Palomo

María Jesús Ibáñez es una joven sevillana que ha llegado al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para hablar alto y claro sobre cómo es vivir con un 83% de discapacidad. Ella, por un problema genético, es a día de hoy «la ... mujer más baja de España», según la ha presentado Sonsoles Ónega. La entrevistada se ha mostrado agradecida por el recibimiento y ha compartido cómo vivieron sus padres, a los seis meses, el saber que «su hija venía con problemas». Nació con bajo peso, con un kilo, y le faltaban «el fémur, partes de la tibia, a nivel muscular y en los miembros superiores», tal y como ha relatado. Y es esto los ue le ha llevado a ser una persona adulta de apenas 97 centímetros.

