Así es la vida de lujo de un «mantenido por dos millonarios»: «Me patrocinan lujos que jamás me podría permitir»

«Son jóvenes, guapísimos, y me pagan todos mis caprichos, desde viajes a joyas e intervenciones de estética». Alto y claro se manifiesta este joven español, Pablo Boone, que con 30 años está viviendo una vida de lujo, «un sueño, porque tengo lo que quiero». Ha estado en directo en el plató de 'TardeAR' (Telecinco), con Verónica Dulanto y Frank Blanco. El presentador, al conocer de cerca la historia de Boone, ha llegado a preguntarle: «¿Crees que podría interesarles un madurito como yo?».

Bromas a un lado, este joven ha explicado al detalle cómo es su día a día, entre fiestas, entrando a tiendas de grandes firmas donde adquiere prendas de moda de diseñadores de alta costura y recorriendo el mundo a bordo de aviones privados. «Me patrocinan lujos que jamás podría permitirme», ha comentado a los colaboradores que estaban este lunes. Pese a todo, ha querido apuntar que él «podría mantenerme solito, por mí mismo. Tengo varias empresas y negocios, me dedico también a las redes sociales y las firmas me pagan por promocionar sus artículos».

Sobre quienes lo mantienen, ha querido guardar su identidad en el anonimato, porque «son personas poderosas». Ha querido poner de relieve que nada de llamarlos «sugar daddy, porque son jóvenes y guapos. Si no me atrajeran sería incapaz de estar con ellos, la verdad, y a mi me gustan mucho. A uno lo conocí en Chipre, en un restaurante, y a otro en una boutique de lujo de El Corte Inglés de Castellana. Cuando me vio me dijo que fuera a su hotel, que estaba en un cinco estrellas de la capital. ¡Y fui!».

Ni uno ni el otro saben de la existencia de otra persona en la vida de Pablo Boone. «¿Y no se van a enterar ahora cuando te vean?», le han preguntado alarmados los tertulianos. «No, para nada. Ellos no tienen redes sociales así que no hay problema», ha referido. Frank Blanco le ha preguntado en qué momento decidió dedicarse «a esto». El joven se ha sorprendido ante tal pregunta, porque, en su opinión, no se dedica a nada en específico, «sino que he tenido la suerte, por los círculos y ambientes en los que me muevo, de conocer a personas de este nivel, tipos buenos que me atraen, nos gustamos y bueno, lo dicho, que no podría estar con ellos solo por su dinero«.

Llevan tres años de relación y no se plantea cuándo terminarán. Ha dado detalles sobre algunos de los regalos que le han hecho. Explica que los más costosos son los viajes y un collar de Cartier, «valorado en 10.000 euros», con el que ha acudido al plató de 'TardeAR'.