La vida de Andrés Pajares a los 84 años: casado con una mujer 30 años menor, la relación con sus hijos y sus problemas de salud

Andrés Pajares es una de las caras más conocidas y queridas del cine español. Protagonizó películas muy taquilleras en los 70 y los 80 junto a su gran amigo y compañero de plató, Fernando Esteso, y a sus 84 años lleva una vida muy relajada, alejada de los focos y manteniéndose al margen de algunas polémicas familiares que lo han perseguido en los últimos tiempos.

De 'Los bingueros', 'El liguero mágico' y 'Yo hice a Roque III' a una apuesta por unas producciones más cuidadas que le llevó a separarse de Esteso y que le dio la oportunidad de participar en '¡Ay, Carmela!' (de Carlos Saura), con la que obtuvo su primer y único premio Goya. Y de esta a 'Bwana', con la que trabajó con un gran director español, Imanol Uribe. Con ellas se fue alejando de la etiqueta con la que se hizo famoso, lo que no le supondría alejarse de Fernando Esteso, con el que mantiene una gran amistad. Entre sus más recientes intervenciones en público, su paso por 'La Revuelta', con David Broncano, donde dejó en evidencia que sigue manteniendo un gran sentido del humor.

En lo personal, como se apunta antes, Andrés Pajares ha apostado por llevar una vida tranquila, manteniendo la distancia con los medios, y con Juani Gil, su actual pareja. La conoció en el entorno laboral, pues ella era su secretaria. De la oficina, al 'sí, quiero', pues terminaron casándose en 2019, tres años después de conocerse. En la ceremonia, que fue íntima, tal y como decidieron los dos, solo estuvieron presentes dos testigos, íntimos del actor y de Juani. Ambos presumen de ser un matrimonio bien avenido y comparten en sus redes sociales imágenes donde muestran que siguen enamorados como el primer día. Viven en Madrid y mantienen relaciones fluidas con los tres hijos del actor, Mari Cielo, Eva Pajares y Andrés Burguera.

Los hijos de Andrés Pajares

El actor tiene tres hijos de tres parejas diferentes. El mayor de ellos es Andrés Burguera, el mayor. Este nació de la historia de amor entre Andrés Pajares y Maby, a la que conoció en 1957. Sería su primer gran romance y acabó de manera trágica, pues la joven falleció a los 33 años por un cáncer de pulmón.

Tras Maby llegaría Asunción Alonso, Chonchi, con la que pasó por el altar en 1975, en pleno momento de éxito del actor. De ese enlace nacería Mari Cielo Pajares y puede que fuera la relación más turbulenta de Andrés Pajares, según ha relatado en varias ocasiones y en diversas entrevistas Mari Cielo y Andrés, situaciones difíciles que llevarían al matrimonio a romper definitivamente en 2003.

La tercera es Eva, una hija secreta que dio a conocer el propio Pajares. Esta fue engendrada por el actor con una joven de Mallorca con la que mantuvo relaciones y Chonchi, con la que había estado casado casi 30 años, no tenía conocimiento de ella hasta que todo salió a la luz.

La relación de Andrés Pajares con sus vástagos está marcada por Andrés Burguera. 'Andresito', como solían referirse a él Pajares y su madre, siempre que reaparece reaviva la polémica con su familia, un vínculo que, según él, está marcado por el silencio y la distancia.

La complicada salud de Andrés Pajares

El actor lleva años conviviendo con el dolor. A sus 85 años, su salud no es todo lo buena que él querría y lleva años arrastrando problemas crónicos de espalda. Esto le han llegado a limitar su vida y es algo que el actor ha querido visibilizar siempre. Está sometido a tratamientos cada cierto tiempo y en varias ocasiones se ha visto en la necesidad de acudir a ingresos hospitalarios, siendo usuario de la Unidad del Dolor de un complejo sanitario de Madrid.

En estos últimos años ha tenido problemas incluso para andar por sí solo, por lo cual ha necesitado mucha ayuda, apoyo y rehabilitación. Su salud mental le ha pasado factura, en consecuencia, pero Pajares ha tratado de afrontar los problemas de cara y ha acudido a especialistas para sentirse mejor. Esto le ha llevado a dejar aparcados algunos proyectos profesionales que tenía en mente.