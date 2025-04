Victoria Federica, sobre su debut en televisión: «No me arrepiento»

El debut de Victoria Federica de Marichalar y Borbón en televisión, que ABC adelantó en exclusiva hace casi un año, estuvo a punto de no ser. «Lo intentaron una vez y estaba indecisa, no me sentía segura. La segunda ya sí, aunque llegué un poco asustada, fuera de mi zona de confort», cuenta la sobrina de Don Felipe, visiblemente nerviosa, en la presentación de la quinta temporada de 'El Desafío', que se estrena este viernes a las 22.00 h. en Antena 3.

El balance, sin embargo, ha sido positivo y, cuenta, le ha servido para superarse: «No me arrepiento», confiesa la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que asegura que su «entorno está contento» de su participación en el formato presentado por Roberto Leal y producido, como 'El Hormiguero', por 7 y Acción. «Empezó como un pajarito asustado, incómoda, y ha terminado como una heroína. Es la primera mujer en cinco ediciones que ha pedido que la quemaran», ensalza Jorge Salvador.

Claro que, como bromeó el responsable del exitoso programa, que promedió un 14% y superó los 4 millones de espectadores únicos la pasada entrega, «no es lo mismo quemarla a ella que a Susi Caramelo». La colaboradora de 'El Hormiguero', por supuesto, recogió el guante: «Soy muy miedosa, no me gusta el riesgo, sobre todo desde que me va bien la vida. No me monto ni en Ryanair, pero cuando supe que Vic venía, acepté».

La humorista puso la dosis de risas a una temporada en la que se ha aumentado el riesgo y que, afirman, «tiene el mejor casting de la televisión», con Genoveva Casanova, Feliciano López, Lola Lolita, Roberto Brasero, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Gontzon Mantuliz.

Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura son los jueces de la quinta entrega de 'El Desafío', «la Superbowl del entretenimiento» para su presentador y que, avanzan, en breves iniciará las grabaciones de la sexta temporada.