Víctimas de falsas ofertas de trabajo: desde estafas de miles de euros a suplantación de identidad

«Estamos seleccionando personal para trabajar en una gran cadena hotelera…»; «Grandes ingresos por un trabajo que se puede realizar desde casa, con rentabilidad garantizada…». Estos son apenas dos de los mensajes tipo que están circulando por redes sociales, teléfonos móviles e incluso a través de portales de empleo donde se han llegado a colar ofertas de trabajo falsas. En 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han tratado de seguir el rastro de algunas de esas estafas, cada vez más denunciadas por la ciudadanía, y que cuentan con un sinfín de víctimas a las que se les ha puesto cara en el programa de Sonsoles Ónega. Dos de ellas han hablado alto y claro sobre lo que han vivido y han tratad de alertar a otras posibles estafadas para no caer en estos engaños.

Se ha tratado de Sara Quirós y María Elisa Vázquez, que han hablado con la presentadora sobre cómo ocurrió todo. La primera de ellas ha apuntado que «todo sucedió en la época del Covid. Me quedé en paro y me llegó una oferta de empleo, que la encontré en un portal de selección de candidatos. Me seleccionaron, según ellos, y pidieron datos personales, cuenta bancaria, DNI, número de la seguridad social. Yo los creí y lo envié todo». El problema vino después, cuando ella se dio cuenta de que era mentira, pues desaparecieron, y años después la contactaron desde la policía local de Marbella: «Resulta que habían suplantado mi identidad y habían tratado de engañar a personas, anunciando que vendían un coche que yo no tenía».

Esta es una de las consecuencias que conlleva creer en estos mensajes y anuncios fraudulentos. Hay quienes han perdido miles de euros al confiar en esas publicaciones. «A mi me estafaron 2.000 euros», ha referido Charo, otra de las entrevistadas. María Elisa Vázquez ha comentado una experiencia similar. En un caso y en otro, Begoña Villacís, que es una de las tertulianas que se han incorporado a la nueva temporada de 'Y Ahora Sonsoles', les ha recomendado siempre denunciar el caso y llamar al 017, «el teléfono habilitado para denunciar estafas o fraudes cibernéticos, q ue cada vez son más numerosos».

El mayor riesgo en estos casos va más allá de las pérdidas económicas. El caso de Sara Quirós es el más sensible, por poner en manos de delincuentes datos personales muy sensibles. La periodista Andrea Suñé ha tratado de contactar con los emisores de uno de esos mensajes y ha referido que se comunican enviando foto, como si fuera real, y los mensajes llegan a través de un prefijo +27 que se corresponde con Sudáfrica.