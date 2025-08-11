Una víctima de 'la dieta de las princesas' alerta: «Pasé de 63 kilos a 31 y he ido a entierros de amigas que la hicieron»

Varias organizaciones de profesionales sanitarios, como es el caso del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, están alertando de los riesgos de practicar 'la dieta de las princesas' o 'dieta de las princesas Disney'. Esta se está vitalizando a través de redes sociales, por lo que son muchas las jóvenes que han dado con publicaciones que la comparten y que han llegado a manos de chicas como Helena, que durante un tiempo la llevó a cabo y terminó pasando «de 63 a 31 kilos de peso y casi muero en el intento por adelgazar de esta manera».

Helena, tal y como han referido en 'TardeAR' (Telecinco), «ha vivido un auténtico infierno por una de estas dietas, por lo que es importante dar a conocer casos de este tipo para evitar que otras personas de este perfil caigan en lo mismo». Ella la practicó en 2019, cuando tenía 13 años, y para poder salir de eso ha necesitado apoyo médico y psicológico. «Al menos yo lo puedo contar, pero en el grupo donde me informaron de esto, hay chicas, a las que considero amigas, que no han podido superarlo. De hecho, he ido así a entierros de amigas que se fiaron también de esta 'dieta de las princesas», ha explicado en la conexión en directo con Verónica Dulanto.

Rosana Carrión, una experta en psicología, presente en el plató, ha apuntado que hay factores que deben llamar la atención de amigos y familiares, cuando las chicas deciden llevarla a cabo. «Empiezan a realizar ejercicio compulsivo, se muestran cambios bruscos de humor… hay que estar bien alerta», ha afirmado esta profesional.

La 'dieta de las princesas' se basa, en conjunto, en estas indicaciones: «Consumo bajo en calorías, menos de 800 calorías diarias; rechazar alimentos 'poco estéticos, como grasas, carbohidratos o comidas pesadas; versiones distintas según la 'princesa' elegida, teniendo que optar por fruta, verdura o solo líquidos; ayuno prolongado y sustituciones de lagunas comidas por batidos o zumos».

Las cuatro variaciones de esta 'dieta Disney' son las siguientes: Blancanieves, que promueve solo el consumo de frutas, especialmente verduras; la Sirenita, solo agua y líquidos o zumos, bebidas líquidas; Pocahontas, verduras y hortalizas variadas en exclusiva; La Bella Durmiente, caldos y consomés calientes. Por lo demás, las mismas indicaciones anteriores en las cuatro versiones de esta fórmula para adelgazar que está costando la vida a algunas personas.

