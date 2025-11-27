Vicente Vallés, tajante con Yolanda Díaz tras su llamada a la movilización por la condena al fiscal general: «Este es el tono de la vicepresidenta segunda del Gobierno»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha pronunciado sin tapujos en los últimos días sobre la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su posterior renuncia al cargo.

Este ... lunes, la ministra lamentó que haya «dimitido un hombre bueno e inocente» y llamó a la sociedad española a movilizarse ante una «parte de la judicatura» que se «cree impune» y vulnera el principio de separación de poderes.

«Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país», aseguró la vicepresidenta ante los medios, en una petición que reiteró el martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Además, Yolanda Díaz insistió este martes en que, cinco días después de difundirse el fallo del TS, «no conozcamos la sentencia» que condena «sí o sí» a García Ortiz. Un hecho que calificó de «anómalo».

«Hoy es el quinto día y no sabemos qué hechos probados se adveran de una vista oral que vio toda España, ni los fundamentos jurídicos que motivan el fallo que hemos conocido el pasado jueves. Y esto sí que es profundamente anómalo», denunció Díaz. «Lo que conocemos es un fallo», dijo. «Cuando leamos la sentencia, podremos opinar sobre el contenido jurídico de la misma», añadió.

Vicente Vallés opina sobre la llamada a la movilización contra los jueces de Yolanda Díaz

Unas declaraciones sobre las que se hicieron eco este martes los distintos informativos. Este fue el caso de 'Antena 3 Noticias 2', donde Vicente Vallés se mostró muy crítico con la ministra, de quien dijo «trata de aprovechar la situación con mayor virulencia verbal». Algo nada casual, ya que señaló que se produce «en medio de los malos augurios que los sondeos reflejan para Sumar».

«Una vicepresidenta del Gobierno alienta una movilización popular contra los jueces con lenguaje de activista y lo hace en la sala de prensa de Moncloa acompañada por tres ministros del PSOE», criticó Valles, antes de dar paso a las imágenes con las declaraciones pronunciadas por Díaz en las que llama a protestar contra la condena a García Ortiz.

«Este es el tono de la vicepresidenta segunda del Gobierno», insistió el presentador de Antena 3, quien recalcó que «nadie había preguntado» a la ministra «sobre este asunto»: «Ha sido Díaz quien se ha concedido el turno de palabra a sí misma para lanzar este alegato con el objetivo de que el Gobierno movilice a las masas contra el TS».

Mientras tanto, informó Vallés, «los ministros socialistas han dejado hacer en el día en que su pretensión era presentar a la nueva fiscal general del estado», Teresa Peramato.

Vallés, sobre que el TS no haya publicado la sentencia: «No es tan anómalo, es lo habitual»

'Antena 3 Noticias 2' también recogió las críticas del Gobierno al TS por no publicar la sentencia condenatoria a García Ortiz. En este sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó su deseo de que se conozca «cuanto antes», aunque insistió «en la importancia de respetar y no generar desconfianza generalizada sobre una institución tan importante».

Una declaraciones que Vallés tildó de críticas, pero «con un tono moderado y manteniendo un cierto equilibrio argumental». Sin embargo, el presentador destacó las de la vicepresidenta, quien «también quería hablar de eso sin que tampoco en esta ocasión nadie le hubiera preguntado a ella sobre el asunto».

«No es anómalo, es de lo más habitual, especialmente cuando es un caso con gran trascendencia pública y el objetivo es evitar que el fallo se conozca mediante una filtración» Vicente Vallés Presentador de 'Antena 3 Noticias 2'

En este sentido, el presentador de Antena 3 se mostró tajante: «Pues no, no es tan anómalo», aseguró, en relación a la decisión del TS de anunciar el fallo antes de hacer pública la sentencia. «Es algo de lo más habitual, especialmente cuando se trata de un caso con gran trascendencia pública y el objetivo es evitar que el fallo se conozca mediante una filtración», explicó.

Vallés recalcó que también se siguió este procedimiento con la sentencia de 'La Manada', emitida también por el TS, «al que se acusa de ser una herramienta de la derecha». Sin embargo, señaló, «el Tribunal Constitucional (TC), que es de mayoría progresista, tiene por costumbre hacer eso mismo con la práctica totalidad de sus sentencias».

Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias 2' este martes ANTENA 3

El periodista mostró un ejemplo en pantalla de una nota de prensa del TC del 20 de noviembre. «Es, casualmente, el mismo día en el que se conoció el fallo del TS sobre el fiscal general. El Constitucional anuncia que ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad, pero no hace pública la sentencia», explicó.

«Han pasado 5 días, tanto para la sentencia del fiscal como para esta sentencia del Constitucional. Ni el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, ni el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, han hecho públicas todavía las sentencias», continúo explicando, para zanjar el asunto después: «No es tan anómalo, es más bien lo habitual».