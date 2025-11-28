Suscríbete a
ABC Premium

Vicente Vallés deja en evidencia a Pedro Sánchez con lo que dice de él tras la entrada en la cárcel de Ábalos: «Era su colaborador más directo, nada le era ajeno»

El presentador de 'Antena 3 Noticias 2' ha recordado los casos que han salpicado al Gobierno en los dos últimos años

El mensaje claro de Susana Díaz a Pedro Sánchez por su silencio tras la entrada en prisión de Koldo y Ábalos: «Hay que dar la cara ya y explicar esto»

Carlos Herrera señala cómo se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez tras el ingreso en prisión de Ábalos: «En un sin vivir a la espera de la próxima bomba»

A qué hora es El Cuponazo del Black Friday de la Once hoy y dónde ver gratis en televisión y online

Vicente Vallés deja en evidencia a Pedro Sánchez con lo que dice de él tras la entrada en la cárcel de Ábalos: «Era su colaborador más directo, nada le era ajeno»
Vicente Vallés deja en evidencia a Pedro Sánchez con lo que dice de él tras la entrada en la cárcel de Ábalos: «Era su colaborador más directo, nada le era ajeno» Jaime García/Ignacio Gil/ antena 3
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Luis Ábalos se convirtió este jueves en el primer diputado en activo en entrar en la cárcel. El Tribunal Supremo (TS) acordó enviar al ex ministro y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El ... juez Leopoldo Puente tomó esta decisión debido al riesgo «extremo» de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app