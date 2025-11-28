Vicente Vallés deja en evidencia a Pedro Sánchez con lo que dice de él tras la entrada en la cárcel de Ábalos: «Era su colaborador más directo, nada le era ajeno»

José Luis Ábalos se convirtió este jueves en el primer diputado en activo en entrar en la cárcel. El Tribunal Supremo (TS) acordó enviar al ex ministro y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El ... juez Leopoldo Puente tomó esta decisión debido al riesgo «extremo» de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel.

Ábalos y Koldo fueron trasladados por la tarde a la prisión madrileña de Soto del Real, donde han pasado su primera noche, «tranquila» y sin sobresaltos, según informan fuentes penitenciarias a ABC. Allí permanecerán hasta que sean clasificados por los funcionarios y se les asignará un módulo.

El ingreso en prisión de Ábalos supone un hecho sin precedentes en la historia de la democracia, especialmente teniendo en cuenta que jugó un papel clave durante un año y medio como ministro de Transportes de Pedro Sánchez, con quien mantenía una estrecha relación desde años antes.

No obstante, la cúpula del PSOE trata de marcar toda la distancia posible con él, subrayando que fue expulsado del partido y que ahora es un diputado del Grupo Mixto. Mientras tanto, el PP ha convocado una protesta contra el presidente del Gobierno este domingo en el Templo de Debod.

Vicente Vallés arremete contra Pedro Sánchez tras el ingreso en prisión de Ábalos

El ingreso en prisión de Ábalos y Koldo abrió los informativos de la noche de todas las cadenas. Incluidos los de Antena 3, donde su presentador, Vicente Vallés, quiso insistir en la trascendencia que tiene la entrada en la cárcel del exministro por su relación con Pedro Sánchez.

«José Luis Ábalos y Koldo García cumplen en este momento su tercera hora como reclusos en la cárcel de Soto del Real», así abrió 'Antena 3 Noticias 2' Vallés, que apuntó segundos después directamente al Gobierno: «La pregunta es si esto va a suponer que Moncloa asuma alguna responsabilidad política». «A esta hora de la noche, la respuesta es no», respondió.

En este sentido, Vallés quiso recordar, uno a uno, los diferentes acontecimientos que han manchado la tercera legislatura de Pedro Sánchez. «Los dos años que llevamos nos han aportado una larga lista de momentos únicos, que antes eran inimaginables», señaló el periodista.

De esta forma, Vallés recordó, entre otros, que el PSOE «firmó un acuerdo con Puigdemont» y aprobó la Ley de Amnistía «después de haber escuchado el compromiso firme de que eso nunca ocurriría». «Hemos asistido a la apertura de investigaciones judiciales a la esposa del presidente del gobierno y a su hermano», continuó el presentador.

Vallés recordó también alguno de los hechos más recientes, como la condena, «por primera vez en la historia, de un fiscal general del Estado» y la entrada en prisión de Santos Cerdán. «Esta tarde esa escena se ha repetido con el anterior número dos, el hombre que estuvo codo a codo con Sánchez para alcanzar la Secretaría General del PSOE y después para llegar a Moncloa», advirtió.

«Nunca un presidente del Gobierno que estuviera en el ejercicio de su cargo había visto entrar en la cárcel a alguien que fue ministro suyo» Vicente Vallés Presentador de 'Antena 3 Noticias 2'

«Todo esto», destacó Vallés, «cuando el Gobierno está en minoría parlamentaria y, por tercer año consecutivo, al menos de momento, sigue sin presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado». Mientras tanto, criticó, «Pedro Sánchez mantiene el poder en sus manos a toda costa».

Más adelante, el presentador de 'Antena 3 Noticias 2' volvió a insistir en la trascendencia que tiene la entrada en prisión del exministro por su relación con el presidente del Gobierno: «La llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y después a la Moncloa no se puede entender sin la figura de Ábalos. Era su colaborador más directo, nada de lo que ocurría le era ajeno».

«Hoy, aquel brazo derecho de Pedro Sánchez se ha convertido en el primer diputado que, siéndolo, entra en prisión», destacó Vallés, que también remarcó que «nunca un presidente del Gobierno que estuviera en el ejercicio de su cargo había visto entrar en la cárcel a alguien que fue ministro suyo».