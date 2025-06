Vicente Vallés no se corta y dice lo que muchos piensan sobre el caso Leire Díez en el PSOE: «Es propio de un sainete burlesco»

El nombre de Leire Díez está marcando la agenda pública de los últimos días. Conocida ya como 'la fontanera del PSOE', la exmilitante socialista ha protagonizado las portadas y ha abierto los informativos de televisión después de que se filtraran unos audios en los que ofrece acuerdos con la Fiscalía a imputados en la trama de hidrocarburos a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El escándalo llevó a que, el pasado martes, Leire Díez pidiera la baja voluntaria del partido. Un día después, la exconcejal del PSOE dio explicaciones en una rueda de prensa multitudinaria desde un hotel de Madrid donde defendió que los audios filtrados formaban parte de un libro que escribe como periodista.

🗣️ Leire Díez: «Se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación»



🔗 https://t.co/ZSLnzzEm5s pic.twitter.com/fGygSheEOC — ABC.es (@abc_es) June 4, 2025

«Mi trabajo es mi trabajo, en ningún caso lo he llevado a cabo en representación de nadie. No soy empleada pública ni tengo ningun cargo en el PSOE. Soy una militante y una ciudadana libre para hacer un libro sobre una investigación muy importante para la salud democrática del estado», dijo la expolítica, que insistió en que no es «ni fontanera, ni cobarde».

Este jueves, el PSOE ha entregado a la Fiscalía el 'pendrive' de Díez que, según la exmilitante socialista, dio al secretario de Organización, Santos Cerdán, este miércoles en Ferraz y contiene «años de trabajo periodístico» sobre «víctimas de malas praxis policiales».

Por su parte, la mayoría absoluta del PP convocará por segunda vez a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y ha pedido la comparecencia de Díez, además de la de Santos Cerdán y la de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La opinión de Vicente Vallés sobre Leire Díez

El escándalo que rodea a Leire Díez ha centrado la agenda pública en los últimos días. De esta forma, los informativos de todas las cadenas han dado protagonismo a todo lo relacionado con el caso. Entre ellos, 'Noticias 2' de Antena 3, que dirige y presenta Vicente Vallés.

En su editorial del informativo de ayer, el periodista señaló que el pasado miércoles, 4 de junio de 2025, será «uno de esos días que se recordará cuando llegue el momento de echar la vista atrás y hacer un resumen de los eventos que jalonan esta legislatura del autodenominado 'gobierno de coalición progresista'».

Vallés aseguró que «se ha cumplido esa vieja máxima de que 'todo lo que está mal tiende a empeorar'». Y es que, apuntó, «el estrafalario caso de los fontaneros del PSOE ha dado un giro de guion, al ofrecer al público un episodio propio de un sainete burlesco», dijo, en referencia a la rueda de prensa que dio Leire Díez.

«La política española ha sido colonizada por el espíritu de 'Sálvame'», aseguró Valles, haciendo mención al popular formato de entretenimiento de Telecinco, «y ya no hay nada que no pueda ocurrir».

Vicente Valles en el informativo de este miércoles, 4 de junio ANTENA 3

«Las cloacas han emergido desde el subsuelo, como ocurrió en otros tiempos, con otros Gobiernos. Ahora le toca al Gobierno actual», continuó, para después asegurar que «España muestra su peor imagen hacia el exterior». «Solo hay que ver las informaciones que ya se publican estos días sobre nuestro país en algunos diarios europeos», dijo, en referencia al artículo de 'The Telegraph' en el que alertan sobre la «pesadilla socialista española» de Pedro Sánchez al primer ministro Keir Starmer.

«Y hay que imaginar qué informes estarán enviando los embajadores acreditados en Madrid a sus respectivos gobiernos», señaló Vallés. «La política española se ha instalado en el ruido y el escándalo, sin que Moncloa sea capaz de cambiar el curso del debate nacional hacia otros asuntos», denunció.

El presentador de Antena 3 finalizó su editorial con un 'dardo' dirigido a Pedro Sánchez: «Eso explica que el presidente del Gobierno lleve más de un mes esquivando las preguntas de los periodistas».