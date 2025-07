«Vengo a enseñarte la pelambrera», un soltero se queda sin saber donde meterse con lo que hace su cita

Fran no supo dónde meterse al ver lo que hacía Mari Carmen en plena cita de 'First Dates'.

First Dates

Ver para creer. Eso es lo que tuvo que pensar anoche un comensal del restaurante de 'First Dates' (Cuatro) ante lo que hacía su cita de la noche ante las cámaras del programa sin cortarse un pelo. Desde luego que fue lo nunca visto y dejó en 'shock' al joven que tan solo pudo espetar que la mujer estaba «como una cabra». Un encuentro que seguramente pasará a engrosar el álbum de los grandes momentos del espacio de Mediaset.

Mari Carmen, de Estepona (Málaga), llegaba a 'First Dates' (Cuatro) dispuesta a encontrar al amor de su vida. Un hombre con chispa y con «pelo en la cabeza», le pedía a Carlos Sobera, presentador del espacio, que se quedaba de piedra con lo que le decía nada más llegar la mujer.

«Vengo a enseñarte la pelambrera», decía Mari Carmen sin filtros a Carlos Sobera que se quedaba ojiplático ante el comentario de la comensal. «Me pongo pelo en el chumino», le explicaba la soltera al presentador aclarándole que ella era conocida por subir vídeos en TikTok con pelucas en sus partes íntimas.

«Me gusta mucho el cachondeo. Desde que era chiquitita me gustaba ser una artista, bailar y cantar», le contaba Mari Carmen a Carlos Sobera. «A la gente le gustan los pelos. Donde hay pelos, hay alegría», afirmaba la soltera que veía cómo 'First Dates' le presentaba a Fran, un joven con el que coincidió en sus ganas de reírse.

La velada iba bastante bien, pero en un momento dado, la mujer dejó 'muerto' al soltero de 'First Dates'. «Tengo una cosa», manifestaba la soltera del programa de Cuatro, mientras abría sus piernas, metía la mano y se sacaba una peluca de sus partes.

La cara de Fran era un poema, no sabía dónde meterse y Mari Carmen, evidentemente, se dio cuenta. «El chaval se ha quedado muerto. Se ha quedado traspuesto. No se ha desmayado de milagro», apuntaba la soltera ante las cámaras de 'First Dates', mientras que Fran se recomponía. «Está como una cabra, como yo», acertaba a decir el soltero del programa de Cuatro.

Una cita muy peculiar que terminó con los dos solteros de 'First Dates' queriendo tener otra encuentro en la que pasárselo bien.