Vecinos de Parla en pie de guerra tras el último atraco, que dejó cuatro heridos: «No es un hecho aislado, hay robos y agresiones por las calles a diario»

Un coche robado que huye de la policía con dos delincuentes. Acaban de cometer dos robos con violencia en plena calle. La policía les da el alto pero ellos aceleran, siguen en su huida, chocan con dos vehículos y arrollan a varias personas… Parece el ... guión de una película pero es una realidad que viven en Parla a diario. Al menos así lo ha denunciado un grupo de vecinos ante las cámaras de 'Vamos a ver' (Telecinco), con dos de ellas, Beatriz y Eva, al frente de esta comunidad para alzar la voz y pedir «más recursos para poder estar en paz».

Ellas afirman que «no es un hecho aislado» y Patricia Pardo, la presentadora del espacio ha dado datos: «En Parla aumentó el índice de criminalidad un 20% en 2024». Estas vecinas han asentido al escuchar la cifra y han dicho que «no se puede ir tranquilo por las calles. La policía nos ha recomendado un silbato pero siempre vamos mirando para atrás. Hay atracos todos los días y ayer mismo recibía amenazas. Ya te conocen y vas asustada». Pardo, al escuchar lo del silbato, se ha mostrado indignada: «Me he quedado ojiplática con lo del silbato. Es tremendo. Es insultante».

Beatriz ha seguido dando detalles del día a día en esta localidad del sur de Madrid «donde vivimos más de 130.000 personas». «Esto es 24 horas. Y lo peor es la inacción del gobierno, tanto del local como del regional y del Gobierno central. Dan respuestas vacías y esto ya no nos vale», ha apuntado esta vecina. A su lado estaba Eva, amiga y vecina, que ha comentado que llevan pidiendo ayuda muchos años. «Ir tranquilos por la calle es lo mínimo que se puede pedir. Está todo parado, las medidas que habían prometido. Beatriz estuvo en el Pleno del Ayuntamiento pidiendo al alcalde que sacara los caballos y el helicóptero y le da completamente igual. Dicen que Parla es una ciudad amigable que acoge a todo el mundo y mira cómo estamos», ha sentenciado.

Durante la información, en 'Vamos a ver' han mostrado imágenes del suceso con el que arrancaban, el atraco y la persecución en coche. Patricia Pardo ha recordado un plan de apoyo que se puso en marcha con más recursos para proteger a la ciudad: «50 agentes, una nueva comisaría… ¿qué ha sido de eso». La respuesta de los vecinos ha sido que siguen sin nada y que siguen sufriendo «robos y agresiones, con las carreteras saturadas, la delincuencia, y estamos muy cansados», han referido alzando la voz.