Vecinos de Parla en pie de guerra tras el último atraco, que dejó cuatro heridos: «No es un hecho aislado, hay robos y agresiones por las calles a diario»

Beatriz y Eva son dos de las afectadas por «la inseguridad ciudadana» que denuncian se está viviendo en el sur de Madrid. Han dicho que no pueden salir a ciertas horas «por miedo a que nos ataquen».

Maria Sánchez Palomo

Un coche robado que huye de la policía con dos delincuentes. Acaban de cometer dos robos con violencia en plena calle. La policía les da el alto pero ellos aceleran, siguen en su huida, chocan con dos vehículos y arrollan a varias personas… Parece el ... guión de una película pero es una realidad que viven en Parla a diario. Al menos así lo ha denunciado un grupo de vecinos ante las cámaras de 'Vamos a ver' (Telecinco), con dos de ellas, Beatriz y Eva, al frente de esta comunidad para alzar la voz y pedir «más recursos para poder estar en paz».

