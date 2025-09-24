Una vecina de El Raval estalla contra los políticos por los robos en el barrio: «Podrían hacer algo más de lo que hacen»

«350 ladrones reincidentes en Barcelona». En 'Más Vale Tarde' (La Sexta) han dedicado uno de los momentos del programa a dar visibilidad a la complicada situación que estaría viviendo el barrio de El Raval, en Barcelona. Para ello un equipo de reporteros se ha desplazado al céntrico distrito de la ciudad, para contrastar información y conocer más detalles al respecto y es así que han hablado con Maite, una vecina «y víctima» de estos ladrones que están sembrando el miedo y el malestar entre los residentes de la zona.

Maite ha hablado alto y claro a las cámaras y ha recordado algunos delitos recientes, como es el caso del «robo violento de una vecina, una mujer que pasaba y a la que le arrancaron la cadena del cuello». Ella lleva «toda una vida» viviendo en El Raval, «la mejor zona de Barcelona» y se ha lamentado ante la situación que están viviendo. Ha afirmado que los políticos están al tanto de lo que sucede y «podrían hacer algo más de lo que hacen». Ha dicho que ha hablado con policías que andaban por la zona y estos les han referido que «no llegan, que no tienen recursos para atajar el problema».

Esta mujer se ha mostrado muy enfadada ante las cámaras y ha compartido con Iñaki López y Cristina Pardo una reflexión: «Ellos tienen una palabra que yo odio y que usan mucho, que la dicen muchas veces, y es percepción, la palabra percepción. Como persona con cinco sentidos, somos capaces de algo que vemos evolucionarlo en el cerebro y ellos hablan de eso, de la percepción de El Raval. Nosotros les decimos que lo que nosotros vemos es una realidad, de verdad. Ya he comentado que el otro día a una señora le arrancaron la cadena del cuello pero hay otros muchos ejemplos».

'Más Vale Tarde' ha compartido esta conexión en directo con Maite después de mostrar un reportaje de investigación, 'MTV en Acción'. Esta semana han acompañado a los Mossos en patrullas que buscan a los ladrones más activos de Barcelona. Han aprovechado las fiestas de la Merce, que arrancan en breve, para tratar de conocer mejor el nivel de delincuencia de la capital catalana y cómo actúan las fuerzas de seguridad para tratar de controlar la situación. En las imágenes se ha visto tráfico de sustancias estupefacientes, personas con arma blanca, hurtos, y la detención de personas con antecedentes de violencia.