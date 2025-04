La vecina de Alicante a la que una operación quirúrgica le cambió la vida: «Ahora veo muertos…»

Susi, con 71 años, vecina de Elche (Alicante), ha compartido con la audiencia de 'TardeAR' (Telecinco) la «pesadilla» de la que no consigue despertar desde que hace cuatro meses entró en quirófano para someterse a una operación de ovarios. «Tenía un bultito y los médicos me recomendaron quitarlo, así que accedí a esa intervención sin saber lo que vendría después…», ha compartido esta mujer en conexión directa desde su ciudad natal.

Al otro lado de la cámara, Frank Blanco y Verónica Dulanto, que se encontraba completamente chocados al escuchar el testimonio de Susi. Ella ha relatado que, una vez salió del hospital, comenzaron las pesadillas: «Cuando llegaba la noche, en la madrugada, entre la 1 y las 2, se me iba apareciendo gente muerta, no se, cabezudos, hombres con pelos largos, personas que podrían salir de una película del siglo XV. Se iban amontonando y en un momento concreto la habitación estaba completamente llena y yo con mucho miedo». Los presentadores no daban crédito a lo que ella decía, que ha llegado a referirles que lo ha compartido con su marido y su hija: «Me comentan que igual es la medicación que tengo pero la tomo desde que tenía 38 años y hasta ahora no me había pasado».

Susi ha abundado en detalles realmente sorprendentes: «Tienen los ojos brillantes y mueven los labios, como queriéndome decir algo. Se me aparece gente joven, alguna Virgen, y hasta Jesucristo, que se me apareció tras una higuera en casa. El papa también se ha asomado a mi habitación y en ese momento hasta pensé que había muerto, que estaba muy enfermo entonces». Ella lo ha compartido con profesionales y expertos y con una vidente incluso. Esta le ha recomendado «rezar« y esta vecina de Elche ha compartido que le hace caso y que «cuando me pongo nerviosa empiezo a rezar, aunque no me sale ni el 'Padre Nuestro' del miedo que me dan».

Sobre cómo gestionar esta situación, la alicantina no ha terminado de explicar cómo ha estado haciendo. Su hija, «que es matrona», insiste en que pudiera ser efecto de los fármacos que ingiere pero ella insiste en que no está ahí el quid de la cuestión y considera que la situación empezó a manifestarse tras pasar por quirófano. «Tengo miedo de contarlo por si me toman por loca», ha terminado diciendo en directo en 'TardeAR'.