Varias comunidades de vecinos de Bilbao en pie de guerra por los tóxicos que expulsan dos fábricas junto a sus casas: «No podemos abrir las ventanas, tenemos ya partes médicos»

Alrededor de 30 personas, residentes en Bilbao, han compartido con una redactora de 'Vamos a ver' (Telecinco) la situación en la que viven desde hace unos años. Con varias fábricas de fondo expulsando humo y residuos, según los vecinos han denunciado, están tratando de ... que esas factorías sean trasladadas. Están ubicadas junto a varios núcleos residenciales y comienzan a tener «partes médicos» a consecuencia de respirar gases y sustancias nocivas.

Así lo ha denunciado una de las residentes en los barrios afectados, Lucía, que ha querido dar voz a quienes viven en «la zona de San Mamés y en los barrios de Basurto-Zorroza y San Ignacio», que estarían entre las zonas a las que llegan las emanaciones de las fábricas que llevan años denunciando ante el Ayuntamiento. Esta bilbaína ha explicado que desde el consistorio les habían dicho que se iban a trasladar pero lo que han comprobado es una realidad distinta: «El Gobierno vasco ha autorizado un 40% más de tratamientos de residuos peligrosos». A esto se dedica una de las instalaciones señaladas. La otra, para producir fertilizantes.

Las consecuencias ya se están viendo en la salud de quienes residen en las citadas barriadas y distritos de Bilbao. Lucía ha compartido que «hay muchos partes médicos, con diferentes casuísticas. Ya el hecho de vivir en una ciudad te expone a un riesgo ambiental importante, pero si le añades un ingrediente más a la ensalada, que no debe de estar, puedes imaginar». Se refería así a los «residuos industriales peligrosos que hay debajo de tu casa».

Esta afectada ha explicado que se están dando diferentes resultados y diagnósticos. Desde «picores de ojos, de garganta» a «erupciones dermatológicas». «Un auténtico infierno», ha explicado frente a las cámaras, acompañada por otros ciudadanos que se muestran preocupados por la situación y cómo podría terminar. «No podemos abrir las ventanas, todo el mundo siente la afección a la salud», ha seguido denunciando. Esperan la respuesta prometida por parte de las autoridades, que les había afirmado que estas empresas tendrían «una nueva ubicación, que es todos pensábamos que iba a suceder, en una nueva planta moderna». Lo que se han encontrado es «una planta que tiene aperturas y agujeros por doquier y frente a nuestras casas», ha terminado denunciando.

Lucía y otros vecinos de la capital bilbaína han expresado su deseo de que les escuchen. «No puede ser que hasta aquí lleguen residuos peligrosos del cualquier punto del estado y que se traten en una zona habitada», ha insistido ante la reportera del equipo de 'Vamos a ver'.