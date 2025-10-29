Suscríbete a
Varias comunidades de vecinos de Bilbao en pie de guerra por los tóxicos que expulsan dos fábricas junto a sus casas: «No podemos abrir las ventanas, tenemos ya partes médicos»

Residentes en la zona de San Mamés y de los barrios de San Ignacio y Basurto-Zorroza se manifiestan por «la afección a la salud» que podría suponerles esa situación.

Maria Sánchez Palomo

Alrededor de 30 personas, residentes en Bilbao, han compartido con una redactora de 'Vamos a ver' (Telecinco) la situación en la que viven desde hace unos años. Con varias fábricas de fondo expulsando humo y residuos, según los vecinos han denunciado, están tratando de ... que esas factorías sean trasladadas. Están ubicadas junto a varios núcleos residenciales y comienzan a tener «partes médicos» a consecuencia de respirar gases y sustancias nocivas.

