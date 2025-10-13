Quién es J.J. Vaquero, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su mujer, sus problemas con la droga y el récord de España que ostenta

Arranca una nueva semana en la que los programas de televisión habituales vuelven con sus novedades diarias. Centrándonos de lleno en 'El Hormiguero' de Antena 3, este lunes cuenta con dos invitados ya muy familiares para el formato.

Tal como se anuncia en la web ... del programa de Pablo Motos, ellos son J.J Vaquero y Goyo Jiménez, que acuden para hablar de la nueva película que han estrenado juntos, 'Sujétame el cubata', una comedia llena de matices de realidad.

De los dos invitados, J.J Vaquero es el que más ligado está al programa de las hormigas, pues ha sido colaborador y guionista del mismo en temporadas anteriores. Para conocer un poco mejor al humorista, a continuación te contamos algunos detalles de su vida profesional y personal.

J.J Vaquero y su mujer: una boda en Nochevieja y dos hijas en común

José Juan Vaquero García es el nombre por el que pocos conocen al cómico y monologuista J.J Vaquero, conocido por participar en programas como 'El Club de la Comedia', 'El Hormiguero' o su último proyecto profesional que no ha tenido mucho éxito, 'La garita', entre muchos otros.

El vallisoletano es uno de los rostros más conocidos en el mundo de la comedia española pero su vida personal parece no haber trascendido tanto como la profesional. En lo que respecta a esta, Vaquero comparte su vida sentimental con su mujer, Nunci Fernández, con la que mantiene una relación desde hace más de 20 años.

La pareja tiene dos hijas en común y, como curiosidad de su romance, el humorista ha contado en más de una ocasión que su boda fue algo inusual, pues decidieron casarse la noche de Nochevieja de 2012, de modo que cada aniversario coincide con el cambio de año.

Según palabras del propio Vaquero en sus redes sociales: «Casarte en Nochevieja es un berenjenal, pero acabar cada año nuestro aniversario comiendo las uvas con la familia, mientras los vecinos del barrio tiran petardos y cohetes, es una puta virguería».

Un capítulo de excesos en el mundo de la noche

Aunque Vaquero comenzó de manera paulatina y discreta en el mundo del espectáculo, pues antes era camarero, ya se veía bastante seducido por las fiestas y salidas nocturnas. Así lo contaba en una entrevista para 'Relevo':

«Cuando yo era camarero, el día de descanso salía y me pegaba unas fiestas muy tochas con alcohol, droga… yo no le decía que no a nada. Cuando me hice cómico seguí en la misma dinámica, con la diferencia de que ahí era casi todos los días, y aquello era una dinámica de no parar», comentaba el humorista, reconociendo que tuvo que buscar una alternativa para poner freno a ese estilo de vida.

El deporte en el que J.J Vaquero ostenta el récord de España

Así, para intentar poner freno a sus excesos con la droga y el alcohol, el vallisoletano decidió retomar el deporte que practicaba de joven, el gimnasio y el culturismo:

«Como sé que me tengo que agarrar a algo para tener un poco de disciplina y el peso muerto y el powerlifting es una cosa que me gusta mucho, yo sabía que volviendo al gimnasio, o intentándolo, había una posibilidad de que yo dijera 'no, hoy no me voy a quedar de fiesta, que mañana tengo que entrenar'. Quería salir menos de fiesta, estar menos en la noche, tener menos contacto con el alcohol, con la droga, y lo conseguí. Me ha echado una mano para reconducir mi vida», revelaba al mismo medio.

Su esfuerzo en entrenamientos y constancia hicieron que se convirtiera en récord de España en peso muerto en la categoría Máster 2 (mayores de 50 años y menos de 93 kilos) el pasado año, logrando levantar 273 kg. A raíz de ello, Vaquero también ha atravesado un gran cambio físico, ganando músculo y volviéndose más fuerte y ágil.