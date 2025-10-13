Suscríbete a
JJ Vaquero se sincera sobre el momento en el que tocó fondo por culpa de su adicción: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra»

El cómico vuelve a trabajar con Goyo Jiménez en la comedia 'Sujétame el cubata', que llega a los cines el 17 de octubre

La vida personal de Goyo Jiménez: su mujer Paloma Mefer y su conexión con la Legión

Quién es J.J. Vaquero, invitado de 'El Hormiguero' hoy: su mujer, sus problemas con la droga y el récord de España que ostenta

Goyo Jiménez y JJ Vaquero en 'El Hormiguero' Antena 3

La atípica festividad de la Hispanidad no impidió que las cadenas arrancaran la semana este lunes 13 de octubre con total normalidad. Antena 3 acogió un nuevo programa de 'El Hormiguero', una entrega protagonizada por el humor de JJ Vaquero y Goyo Jiménez ... . Los cómicos coinciden de nuevo en 'Sujétame el cubata', una historia «casi real» en la que Vaquero hará lo imposible por salvar su bar, El Erizo. Después de tener que aplazarlo, la película por fin se estrena el próximo viernes 17.

