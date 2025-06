Vanesa Martín confiesa a quién va dedicada la canción «con la que ha llorado toda España»

La artista ha visitado el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para presentar su nuevo disco 'Casa mía' y ha hablado con Sonsoles Ónega en una entrevista muy íntima y personal, donde ha recordado su trayectoria, ha mostrado su alegría ante el que es ya su noveno trabajo. Vanesa Martín, cantante malagueña de gran reconocimiento y querida por el público español, ha respondido a alguna pregunta más especial formulada por la presentadora. Esta ha sido concretamente la referida a uno de los temas «con el que ha llorado media España», 'No te pude retener': «¿A quién va dirigida? ¿Cómo nace?».

Vanesa Martín no se ha cortado al compartir sobre el germen de ese tema, de dónde emerge y cuánto de importante ha sido en su vida profesional y personal. «La escribí para una amiga mía que nunca duraba con un chico, igual estaba siete u ocho mese pero no más. Un día nos convocó a todas para contarnos de una pareja que parecía que iba a más y fuimos a Tarifa. Sin embargo, de repente empezamos a escuchar portazos y nos dijo que lo acababan de dejar. Empezó a contarme y la entendía más a él que a ella. Me puse en la piel de esos momentos y situaciones en las que necesitas vivir otras cosas y sientes que hay que ir por otro camino, no se. Así que bueno, se la hice a ella pero también a mi, por las veces que me he ido de lugares, de personas…».

La cantante ha contado anécdotas que guarda en un lugar especial, como el consejo que le dio su abuela después de verla actuar. Dice que es una máxima que siempre lleva a cabo y no olvida. Es relacionado a la gente con la que trabaja. Según ha recordado, Ildefonso, su abuela materna, le aconsejó lo siguiente: «Que no se te olvide nunca de dónde vienes, que tienes compañeros que te van a complementar y debes saludarlos, decir quienes son, darles su sitio. Piensa que salen de su casa cada día, dejan a su familia para estar contigo». Ella ha apuntado que es algo que siempre ha hecho y que lo lleva a rajatabla.

Vanesa Martín cumple 20 años en la música en 2026. Afronta ahora una gira de conciertos especial, «con un montaje increíble, una gran producción y con temas antiguos a los que hemos dado una vuelta que va a gustar mucho». Se ha despedido de Sonsoles Ónega tocando parte de uno de los temas de su nuevo disco, guitarra en mano.