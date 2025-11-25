Ana Rosa Quintana amonesta a una tertuliana por un comentario fuera de lugar: «No vamos a dar clases de periodismo»

Amonestada. Así se ha quedado este martes una de las colaboradoras de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) cuando se ha atrevido a realizar un comentario que no ha permitido Ana Rosa Quintana, que sin pensárselo dos veces frenaba a la tertuliana ... para que tuviera 'cuidado' con las palabras que dejaba ante las cámaras del matinal de la cadena de Mediaset.

'El programa de Ana Rosa' comenzaba con la vista puesta en Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en funciones, a la vez que ponía sobre la mesa el nombre de Teresa Peramato como la propuesta del Gobierno para sucederlo en el cargo. Sin embargo, la actualidad política tenía muchas cosas que abordar y el matinal de Telecinco se hacía eco de la entrevista que 'La mirada crítica', el espacio presentado por Ana Terradillos, había realizado a Koldo García, en la que el exasesor de José Luis Ábalos confirmaba que había llevado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a la reunión con Otegi.

La noticia obtenida por 'La mirada crítica' y, previamente, por El Español, captó la atención de Ana Rosa Quintana. «Lo que me llama la atención es que la información da tantos detalles. Es una información, que respeto las informaciones de todo el mundo, pero es verdad que es un periodista de investigación avezado y supongo que tendrá algún material documental», señalaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' sobre el autor del artículo del diario, mientras Esther Palomera tomaba la palabra para echar por tierra la noticia del compañero.

Noticia Relacionada 'La isla de las tentaciones' y su noche más tensa: ataques de ansiedad, atención sanitaria y una bronca Mari Carmen Parra El 'reality' de la cadena de Mediaset vivió una gala que fue de lo más dura para las chicas

«Cuando uno tiene un testimonio no lo lleva a categoría de verdad absoluta. Dice: 'Koldo García sostiene tal pero no da como verdad absoluta que el presidente del Gobierno...'», comentaba la colaboradora del matinal que rápidamente era amonestada por Ana Rosa Quintana. «Esther, no vamos a dar lecciones de periodismo ahora a los compañeros, ¿no? », le afeaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' a su tertuliana que se le revolvía. «Yo creo que hay unos mínimos exigibles», manifestaba Palomera, a la vez que la la comunicadora volvía a le paraba los pies. «No vamos a dar lecciones, o sea, cada uno es responsable de la información que publica», sentenciaba Ana Rosa Quintana.