Quién es Valeria Mazza, presentadora de 'Bailando con las estrellas': su enemistad con Claudia Schiffer, el ataque a sus hijos y su relación con el Papa Francisco

El 'nuevo curso' televisivo trae consigo que cadenas como Telecinco vuelvan a contar con formatos que parecen haberle funcionado emeses atrás. Con el objetivo de atraer público y afianzar al que ya tienen, vuelve a mediaset una nueva edición de uno de los formatos más populares, el concurso 'Bailando con las estrellas'.

Como en años anteriores, en este programa se reúne a un grupo de famosos que compite por ver quién es el que consigue dominar mejor la pista de baile, teniendo que enfrentarse a diferentes estilos y retos acompañados de una pareja profesional del baile. El concurso se estrenó el pasado 13 de septiembrey se puede seguir cada sábado a las 22.00 h.

Así, los concursantes son uno de los mayores reclamos del programa pero, en este caso, también los presentadores, Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Esta última es una de las estrellas argentinas más reconocidas en el mundo de la moda y, en los últimos años, ha estado algo más ligada a la televisión de nuestro país. Te contamos más sobre ella.

Rivalidad y tensiones con Claudia Schiffer

Valeria Mazza es una de las supermodelos más importantes de latinoamérica, siendo la más destacada en argentina en la época dorada de los 90 para el mundo del modelaje. Así, con su carrera en auge por todo el mundo, trabajó para marcas como Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino, Carolina Herrera, Mugler y muchísimas más.

Su talento y reconocimiento le llevaron a ser bautizada por la prensa como la 'Claudia argentina', haciendo referencia a Claudia Schiffer, algo que no gustó nada a la supermodelo alemana, dando lugar a una rivalidad e incluso enemistad entre ambas.

«Siempre hubo tensiones entre nosotras, las pasarelas pueden ser un lugar competitivo. Cuando empecé no le divertía mucho y, donde pudo, trató de sacarme», contó Valeria en 'Un sueño dorado'. La modelo también ha afirmado que a ella no le hacía nada, pero que sabía que hablaba con diseñadores para que no la cogieran para su desfile, algo que era común en el mundo de la moda.

Pero, con el tiempo, Mazza supo sobreponerse a la situación: «Claudia ya era Claudia cuando yo empecé. Hice determinados trabajos y me comparaban con ella; hubo momentos de tensión pero todo pasó. Después aprendimos a convivir y yo hice mi carrera, tampoco me quedé en la de aprovechar esa situación, al contrario», declaró la argentina para 'Desayuno americano'.

Un susto con sus hijos

En lo personal, Mazza está casada con el empresario Alejandro Gravier, con quien lleva un largo matrimonio, pues en 2023 cumplieron sus bodas de plata. Juntos tienen cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. Juntos llevan una vida privilegiada, viviendo en diferentes lugares según el momento del año: Argentina, EE.UU. y Europa, residiendo su hijo mayor en España, pues estudia Ingeniería Industrial en Madrid.

Pero, en lo que parece una vida idílica, la supermodelo también ha vivido situaciones desagradables. Una de ellas se dio en 2022, cuando su hijo Tiziano, entonces de 20 años, fue brutalmente atacado en plena calle. Según contó ABC, el joven iba acompañado por su hermano Benicio en un viaje familiar para celebrar el cumpleaños de su abuela. La noche del sábado salieron de fiesta y quedaron en una discoteca con unas amigas cuando fueron asaltados por dos desconocidos.

Aunque también iba Benicio, la agresión resultó peor para Tiziano, pues le fracturaron y desplazaron la mandíbula, teniendo que pasar por quirófano y colocarle una prótesis de titanio. Ante tal situación, cuando todo pasó, Valeria agradeció los mensajes y oraciones por sus hijos, indicando que 'Tizi' se estaba recuperando bien. El empresario, por su parte, expresó su rabia por tener que pasar por un momento así como padre: «Fue mi hijo, pero en definitiva fue un ataque a un chico normal, ellos no apuntaron al hijo de Valeria Mazza, podría haber sido el hijo de cualquiera. ¡Es una barbaridad que pase algo así!»

La relación de Valeria Mazza con el Papa Francisco y otros pontífices

La argentina es la única supermodelo que puede presumir de haber conocido a tres Papas, algo que parece tener poca relación con el mundo de la moda. Pero la versatilidad y carácter polifacético de la argentina le han llevado a muchos ámbitos, desde escribir columnas en 'Clarín', hasta casi ser 'chica Bond', pasando por dar clase de modelaje.

Así, el destino y su fe también le llevaron a conocer al Papa Juan Pablo II en 1998, al Papa Benedicto XVI en 2006 y al Papa Francisco, con el que incluso se puede decir que tiene cierta amistad, en los últimos años. Todos le recibieron oficialmente. Especialmente con el Papa Francisco, también argentino, la modelo ha llegado a reunirse con él junto a su familia en varias ocasiones, y coincidieron incluso en un concierto benéfico en Madrid.

Así recogió 'Gente' algunas declaraciones que Valeria hizo sobre el que fue pontífice: «Lo que genera nuestro Papa es un cambio en la Iglesia, que se ve y se siente. Es muy importante rezar por su misión. Considero que tener un Papa argentino es un verdadero orgullo, una satisfacción. ¡Es un referente de tanta gente, un hombre tan humilde, respetado y amado...! Y nos muestra a los argentinos como somos. Deseo con el corazón que Dios lo ayude a cumplir su misión de amor».