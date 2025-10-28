«Vade retro»: una soltera de 'First Dates' le hace la cruz a su cita al saber el motivo por el que no sale de España

Desde que se divorció hace unos cinco años, Catalina (61), 'Cati', ha tenido «algún tipo de escarceo, pero nada serio ni que mereciera la pena». La experiencia le ha demostrado que el 90% de los hombres son bastante 'adanes'. Así denomina esta ... comercial de banca jubilada de Salamanca, a los hombres primitivos, sin sensibilidad, ni iniciativa. «No se si es que partir de una edad se embrutecen… Desde luego, ni Tinder ni nada, no hay por dónde cogerlos», reflexionó ante el equipo de 'First Dates'.

Harta de pretendientes básicos, Cati recurrió a Carlos Sobera y el resto del 'staff' del restaurante de citas de Cuatro este martes 28 de octubre para conocer a un hombre a su altura con quien entregarse plenamente al amor. El elegido para cenar con ella fue Francisco (64), un empresario también salmantino que llegó a la velada «un poco estresado», pues reconoció ser especialmente tímido a la hora de relacionarse.

Noticia Relacionada Un soltero deja sin palabras a su cita al proclamarse 'independentista y catalanófobo': «¿Qué estoy haciendo aquí?» María Robert Manuela necesitó armarse de mucha paciencia para cenar con Lluís, un artista vanguardista con una mente peculiar y muchas ganas de hablar

Además, al ver a Cati se quedó «sin palabras», pues le pareció muy guapa y le encantó su sonrisa. La soltera también le dio el aprobado a su acompañante cuando le tocó valorarlo en los totales, destacando que era un hombre «elegante, con saber estar, que sabe cuidar su imagen…». Solo le puso un 'pero'. No sintió la chispa de la atracción. Todo lo contrario que su cita.

Las aficiones de Francisco no entusiasman a Cati

En el transcurso de la cena, Francisco fue capaz de vencer la timidez y darse un poco a conocer. El problema es que cuanto más hablaba sobre sí mismo, más grande se hacía el abismo entre él y Cati. Y es que el soltero dedica gran parte de su tiempo libre en pasear por el campo e ir a recoger setas. Solo de pensarlo, comentó ella en la entrevista, «me aburre como una ostra». A la salmantina, en cambio, le apasiona viajar. De hecho prefiere escaparse sola a echar el día en la playa de Costa Nova, en Aveiro, a pasear por Salamanca.

Francisco y Cati al conocerse en el programa de citas Cuatro

Francisco se las prometía muy felices creyendo que podrían entenderse, dado que que a él también le gusta viajar. Pero ambos tenían conceptos un tanto diferentes de ser un trotamundos. «No me ha gustado nunca salir de España. Tenemos un país bastante bonito como para salir a buscar cosas a otro lado», aseveró el soltero. «Me he quedado descolocada», comentaba Cati a cámara. Ese modo de pensar de Francisco le recordó a su padre.

La soltera prefiere conocer sitios distintos a nuestra cultura, y no veía a Francisco más allá de Salamanca. Él mismo confirmó que tampoco iría a ciertas zonas en el extranjero «porque soy muy cagón». Esta vez fue su cita la que se quedó sin palabras. «Eso ya ha sido… Vade retro total», proclamaba entre risas ante el equipo de 'First Dates'.

Catalina sustentó su decisión final en que necesita admirar a la persona con la que está y sentirse especial. Por esa razón, si bien Francisco quiso seguir conociéndola, ella solo le pudo ofrecer una amistad.