Suscríbete a
ABC Premium

«Vade retro»: una soltera de 'First Dates' le hace la cruz a su cita al saber el motivo por el que no sale de España

Catalina buscaba un hombre del siglo XXI y con ganas de hacer planes. Francisco le propuso varios, pero ninguno la convenció

Una soltera de 'First Dates' da un consejo nutricional a su cita que lo deja fuera de juego: «Lo mejor es comerte a otro humano»

Catalina en 'First Dates'
Catalina en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que se divorció hace unos cinco años, Catalina (61), 'Cati', ha tenido «algún tipo de escarceo, pero nada serio ni que mereciera la pena». La experiencia le ha demostrado que el 90% de los hombres son bastante 'adanes'. Así denomina esta ... comercial de banca jubilada de Salamanca, a los hombres primitivos, sin sensibilidad, ni iniciativa. «No se si es que partir de una edad se embrutecen… Desde luego, ni Tinder ni nada, no hay por dónde cogerlos», reflexionó ante el equipo de 'First Dates'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app