Suscríbete a
ABC Premium

Y Ahora Sonsoles

Unzué y sus seis años de lucha contra la ELA: «No me da miedo la muerte, van a intentar que el sufrimiento sea el menor posible»

Desde que le diagnosticaron la enfermedad, en 2019, el exfutbolista y extrenador se ha convertido en la imagen de las reivindicaciones de ayudas y apoyos para enfermos de ELA como él. Afirma estar «en los penaltis» y haber superado «la prórroga, que esto ya es un extra». Una lección de vida y de cómo enfrentar la muerte.

La 'gordofobia' en primera persona: la medallista olímpica Paula Leitón y la dureza de «los ataques contra el cuerpo de la mujer»

Estupor con lo ocurrido con un fan de Antonio Banderas: se cuela en la boda de su hija y consigue su objetivo

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pepa Romero ha sido la periodista encargada de entrevistar a Juan Carlos Unzué, ahora que se cumplen seis años desde que recibió el fatal diagnóstico: Esclerosis Lateral Amiotrófica. Cuando así se lo comunicaron a él y a su mujer no sabían de qué ... se trataba ni cuál era el pronóstico de la enfermedad. Tras conocer al detalle lo que estaba por venir llegó el golpe de realidad: «No fue fácil de asimilar». Empezó así un camino complejo, de la mano de María, su mujer, a la que ha querido reconocer el apoyo que ha mostrado desde el principio, y a sus tres hijos. Comunicárselo a ellos fue de lo más duro: «Ese día lloré y creo que no he llorado más desde entonces».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app