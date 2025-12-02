Suscríbete a
TVE sustituye a Buenafuente por la 'Dra. Fabiola Jones', la veterinaria que se juega la vida con la fauna salvaje

La 1 cubre el parón «temporal» del presentador de 'Futuro imperfecto' con el estreno, mañana, de esta travesía divulgativa por la sabana africana

La veterinaria Fabiola Quesada es la 'Dra. Fabiola Jones'
La veterinaria Fabiola Quesada es la 'Dra. Fabiola Jones' RTVE
Nació en Úbeda, pero después de sentir la «llamada» de la fauna salvaje, la veterinaria española Fabiola Quesada se cambió el apellido por Jones, más internacional, y se mudó a África. Allí se enfrenta a los furtivos, a la falta de medios, a los sustos ... e imprevistos, al «peligro real» de luchar por cosas que al resto del mundo le indignan a golpe de clic. Todo para velar por los leones, los rinocerontes, las jirafas, los elefantes, las cebras, los «animales más famosos de la sabana» que, sin embargo, más allá de safaris, películas y puzzles infantiles, están desprotegidos.

Sobre el autor Lucía Cabanelas

Periodista cultural especializada en cine y series. Autora de libros sobre cine clásico en la Editorial Notorious. En ABC desde 2013.

