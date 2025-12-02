TVE sustituye a Buenafuente por la 'Dra. Fabiola Jones', la veterinaria que se juega la vida con la fauna salvaje

Nació en Úbeda, pero después de sentir la «llamada» de la fauna salvaje, la veterinaria española Fabiola Quesada se cambió el apellido por Jones, más internacional, y se mudó a África. Allí se enfrenta a los furtivos, a la falta de medios, a los sustos ... e imprevistos, al «peligro real» de luchar por cosas que al resto del mundo le indignan a golpe de clic. Todo para velar por los leones, los rinocerontes, las jirafas, los elefantes, las cebras, los «animales más famosos de la sabana» que, sin embargo, más allá de safaris, películas y puzzles infantiles, están desprotegidos.

La 'Dra. Fabiola Jones' en acción en el nuevo programa de TVE

La veterinaria es la protagonista de 'Dra. Fabiola Jones', el nuevo programa con el que La 1 suple la ausencia forzada de Andreu Buenafuente y su 'Futuro imperfecto'. «Desde Félix Rodríguez de la Fuente no se veía algo así. Conjuga todos los valores de servicio público y encaja muy bien con la línea de 'factuals' de TVE que enseñan», sacó pecho Ana María Bordas, directora de Entretenimiento de la cadena pública, en la presentación de un formato que, desde la Corporación, definen como «la cruzada personal» de una mujer que ha convertido su sueño en una misión de vida.

El programa, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España, sigue el día a día, durante seis semanas, de viajes por Namibia, Sudáfrica, de la Dra. Fabiola Jones en una «experiencia tan real como intensa». «Repasamos, con rigor científico, los grandes temas que preocupan sobre la fauna salvaje», destacó Lucas Goikoetxea, el director del espacio.

Lo que para algunos es vocación para Fabiola Jones es una «misión de vida» que la hace «sucumbir a algo más grande» que ella misma. No sin ciertas dificultades, que poco tienen que ver con los animales. «A veces te llaman loca de los animales, nos sentimos solos, dudas de ti», reconoce. «Me niego a pensar que aquellos dispuestos a destruir tienen más poder que los profesionales preparados para proteger», confiesa la veterinaria.

30 segundos para escapar

En el nuevo programa de La 1, que se estrena mañana, se verán grandes intervenciones quirúrgicas, sustos de salir corriendo; liberaciones, búsquedas, furtivos... y todo el trabajo que hay detrás. «Cuando se despiertan de la anestesia, tienes treinta o cuarenta segundos para llegar al jeep», cuentan.