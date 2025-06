El truco de Isa Pantoja para vivir un embarazo «tranquilo y especial»

Isa Pantoja está radiante. Tal y como ha comentado en varias ocasiones en 'La familia de la tele' (La 1), 'su programa' desde que este empezó a rodar, está viviendo un embarazo muy diferente al primero, tanto cómo avanza su estado de gestación como el momento en el que dio a luz y se vio «rodeada de todas las amigas de mi madre». Es por eso que Isa Pi tiene claro cómo va a afrontar lo que está por llegar y ha dado algunos detalles en el programa.

Hace unas semanas apuntó que «en el hospital no vamos a recibir visitas y solo quiero que esté Asraf y mi hijo Alberto, la verdad». Ahora ha dado más detalles, con un consejo especial «para esas mujeres que están como yo, en pleno embarazo, algo que me está ayudando muchísimo», ha referido. Y ese truco es una agenda, un «diario de embarazada donde voy anotando todo». Se ha referido a las citas médicas, gestiones a realizar, también rutinas de deporte, alimentación, etc. «Esto ayuda muchísimo a tenerlo todo controlado y te genera tranquilidad», ha añadido.

Isa Pantoja ha mostrado a las cámaras de RTVE cómo es un día en su vida. Se levanta y es fundamental para ella un desayuno sano y equilibrado, para después poder practicar deporte. «Fui madre hace 11 años, así que siento que esto es como la primera vez, como si nunca hubiera dado a luz. Además, fue cesárea, así que ahora me gustaría que fuera un parto vaginal y hago ejercicio para eso y para que la recuperación a posteriori sea buena», ha dicho mientras hablaba en conexión en directo con María Patiño y todo el barrio de Bellavista.

La hija de Isabel Pantoja ha llegado a decir que tiene «miedo» y que incluso piensa «que no va a salir». Su entrenadora personal la tranquilizaba y la iba guiando en relación a los ejercicios a realizar. «Algunos ya me van costando por la barriga y además cuando lo hago del lado donde el bebé tiene la cabecita», ha comentado la joven.

El ginecólogo le ha explicado que trataran de que sea parto natural pero, teniendo la experiencia previa de cesárea, «debo estar preparada para eso también. Así que yo estoy lista para todo, para cualquier cosa». Lo comentaba para ir seguidamente a tomar un brunch americano, con salchichas, huevos, pan, mantequilla… Y a continuación se fue a comprar su capricho especial para cuando de a luz: «¡Todo tipo de embutidos! Me encanta el jamón y estoy deseando comerlo», ha especificado mientras pedía al charcutero que le pusiera también lomo, chorizo… «Una barca de ibéricos», ha sentenciado.