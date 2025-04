El troleo de Pedro Alonso a Broncano por las 'preguntas clásicas': «Puedo responder lo que me de la gana»

'La Revuelta' entraba en 2025 con un programa tan potente que reunió a Belén Esteban con Lalachus y David Broncano tras el éxito en las Campanadas. Suficiente reclamo para cosechar la primera victoria de audiencias del año, arrasando con un gran 17,4% de cuota de pantalla al congregar a 2.387.000 espectadores, frente al 13,2% de media y 1.810.000 de 'El Hormiguero'.

Este miércoles 8 de enero el programa de La 1 tenía preparada otra noche de sorpresa en sorpresa. Primero Broncano volvió a conectar por videollamada con el alpinista vasco Alex Txikon, tres semanas después de contar en 'La Revuelta' su misión de lograr algo que solo ha ocurrido una vez en la historia: alcanzar la cima del Annapurna en pleno invierno. Pero no pudo ser. Txikon tuvo que ser evacuado de urgencia para ser operado de una peritonitis, una intervención realizada en condiciones extremas que, sin embargo, narró entre risas en el programa de 'prime time'. «Pasé más miedo que subiendo al Annapurna. Dos minutos antes vino la chica de la limpieza con una escoba llena de mierda y una fregona que olía fatal», bromeó.

Para colmo, mientras se estaba recuperando de la operación el alpinista y sus compañeros se encontraron en medio de un terremoto que ha dejando decenas de fallecidos en el Tíbet. Tras la experiencia, Txikon cree que el universo le está mandando señales «para empezar a hacer otro tipo de cosas a mis 43 palos».

Tras la conexión con el alpinista, en un abrir y cerrar de ojos el plató se vistió de espíritu navideño para la sección de Ernesto Sevilla. Y «de vuelta a enero», también se estrenó Jorge Ponce en su primera charla con Broncano de 2025.

La serie documental de Pedro Alonso

Fue casi al final de la noche cuando el jienense recibía al auténtico entrevistado. Pedro Alonso, el inolvidable Berlín de 'La casa de papel', presentó en el buque insignia de la cadena pública su nuevo proyecto. Un trabajo donde se estrena como guionista y director del documental 'En la nave del encanto', en el que emprende un viaje físico y espiritual por el México más recóndito con el propósito de empaparse de los secretos de la medicina tradicional del país.

Antes de zanjar la charla, el cómico procedía a hacerle al invitado como cada noche las 'preguntas clásicas', muy interesado en comprobar si verdaderamente el actor está tan forrado como cree la gente tras convertirse en una estrella internacional. Confirmó que no tiene yates ni mansiones, sino «una bicicleta eléctrica», y su novia otra.

Aparte, el vigués se fue por las ramas sin dar cifras. «Hablar de dinero no es un problema, el problema es desde dónde sale la pasta». Se remontó entonces a sus comienzos en el mundo de la interpretación, una de las profesiones con más paro. «Imagínate que en un país el 80% de la población viviera con menos del salario mínimo interprofesional. Los datos son escalofriantes. Existir es un milagro, y yo ahora mismo estoy en la parte de arriba de los que pueden facturar, pero nada que ver con el mundo americano. Y además se me ha ocurrido la brillante idea de producir una miniserie documenta que he pagado yo».

Ahora le va bien, pero dejó claro que «yo que he vivido en la profesión comiéndome los mocos durante 30 años y en el documental estoy hablando de la no compulsión de los números, de las drogas desde otro lugar, llego aquí y el mensaje que digo es contraproducente». «Es igual que el de '¿cuántos polvos has echado?' ¿Todo es la cantidad de polvos? El sexo tántrico habla de otra cosa», continuó el invitado, «queriendo ser congruente con el mensaje».

«Entiendo por donde vas, pero aquí no le otorgo ninguna cosa trascendental, es un juego», defendió Broncano. A lo que Alonso replicó con que a la gente sí, «¿solo os interesa saber lo que factura la peña?», cuestionó.

«¿Y qué hago, Pedro? Ocho años ya con esa mierda. Puedes hacer objeción de conciencia a las preguntas clásicas» señaló el humorista. «No, tú me haces una pregunta y yo te digo lo que me apetece», lo contradijo entre risas. Para zanjar el tema el actor apostilló que «ahora me va bien, estoy agradecidísimo»

Entonces, Broncano le pidió que contestara a la otra. Pero como su novia no estaba presente, solo dejó caer que «día sí y día no me va bien».