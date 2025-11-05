Suscríbete a
ABC Premium

Tres nuevos tentadores VIP se incorporan a 'La isla de las tentaciones': esta es la lista completa de parejas y solteros del programa de Telecinco

Conoce a las cinco parejas que someterán a prueba su amor en República Dominicana y a los nuevos solteros con los que convivirán en las villas

Sandra Barneda, decepcionada con Pablo Motos por sus palabras sobre 'La isla de las tentaciones': «Me dolió lo que dijo»

Cuánto dinero cobran las parejas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones': su sueldo por participar en el programa de Telecinco

Vuelve 'La isla de las tentaciones': así son las novedades del programa con más delirios y enfrentamientos

Tres nuevos tentadores VIP se incorporan a 'La isla de las tentaciones': esta es la lista completa de parejas y solteros del programa de Telecinco
Tres nuevos tentadores VIP se incorporan a 'La isla de las tentaciones': esta es la lista completa de parejas y solteros del programa de Telecinco MEDIASET
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apenas ocho meses después de que terminara su última edición y aún con el fenómeno Montoya muy presente, 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a Telecinco. Mediaset anunció el regreso de su formato 'estrella' por sorpresa, ya que estaba previsto ... que se estrenara a inicios de 2026. Sin embargo, la novena edición del programa producido por Cuarzo Producciones arrancó el pasado lunes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app