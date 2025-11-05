Tres nuevos tentadores VIP se incorporan a 'La isla de las tentaciones': esta es la lista completa de parejas y solteros del programa de Telecinco

Apenas ocho meses después de que terminara su última edición y aún con el fenómeno Montoya muy presente, 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a Telecinco. Mediaset anunció el regreso de su formato 'estrella' por sorpresa, ya que estaba previsto ... que se estrenara a inicios de 2026. Sin embargo, la novena edición del programa producido por Cuarzo Producciones arrancó el pasado lunes.

Telecinco ha emitido esta semana una triple entrega, con una segunda emisión este martes, en la que se incorporaron tres solteros VIP y una expareja durante la popular ceremonia de entrega collares y otra este miércoles.

Hoy, los seguidores del programa de Telecinco podrán volver a disfrutar de un nuevo programa donde las parejas, después de elegir a los solteros y solteras con los que tendrán su primera cita, se despiden de forma definitiva.

Tras las primeras entregas, ya se intuye que la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' viene cargada de emoción y momentos muy tensos. Según Sandra Barneda, se trata de una edición «delirante».

«Desde el minuto uno me daba la sensación de que vivían otra realidad. Hay mucho humor, es tan delirante que del drama, te ríes», aseguró la presentadora, que adelantoó que este año «me enfado y mucho. Me salto el guion a un nivel que no lo he hecho nunca».

Cinco parejas vuelven a embarcarse en la mayor prueba de amor de sus vidas. Dispuestas a superar todos los obstáculos y no caer en la tentación, deberán convivir en las villas con un grupo de solteros y solteras dispuestos a ponerlos a prueba.

Para que no te pierdas nada, te contamos quiénes son las cinco parejas y los tentadores y tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9'.

Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

'La isla de las tentaciones 9' cuenta con cinco parejas. Cada una se encuentra en un punto diferente de la relación. Sin embargo, a todas les une cierta desconfianza hacia su novio o novia. Por ello, acuden a este programa con el objetivo de ponerse a prueba y confirmar que están hechos el uno para el otro.

1 Rodrigo y Helena

Rodrigo (26) y Helena (26) son de Madrid y llevan juntos un año. Él es muy celoso y comenzó a conocer a Helena cuando aún seguía con su ex. Ambos definen su relación como «un caos». Su objetivo en 'La isla de las tentaciones' es confirmar si realmente pueden estar juntos o es el momento de avanzar por separado.

2 Gilbert y Claudia

Gilbert (24) y Claudia (23) vienen de Mallorca y llevan juntos un año y medio. Al mes de comenzar su relación, se fueron a vivir juntos. Medio año después, adoptaron a su perrita Chloé. Ella se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, a la que le encanta gustar, lo que genera dudas en su novio. Él, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de su novia. Su objetivo en el programa es llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.

3 Lorenzo y Nieves

Lorenzo (30) y Nieves (22) son de Almería y llevan un año y diez meses de relación. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella siente que necesita vivir experiencias. Además, él es muy celoso. Ambos tienen claro que quieren pasar la vida juntos, pero se presentan a 'La isla de las tentaciones' para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro.

4 Juampi y Sandra

Juanpi (28) y Sandra (23) llegan desde Cádiz y llevan juntos un año y medio. A él le encanta gustar y, según dice, tiene dos personalidades: la de un Juanpi 'bueno' y otro 'malo', que ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en su novia actual. Llegan al programa para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a su pareja.

5 Darío y Almudena

Darío (25) y Almudena (26) son de Málaga y forman la relación más longeva de esta edición, ya que llevan juntos 11 años. Comenzaron su noviazgo siendo adolescentes, por lo que sienten que no pudieron disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa. Ella confiesa ser muy celosa y muy dependiente de su novio. Esperan que 'La isla de las tentaciones' sea la prueba definitiva para planear su boda y formar por fin una familia.

Tentadores y tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9'

En 'La isla de las tentaciones 9' hay ocho solteros y ocho solteras dispuestas a darlo todo para poner a prueba el amor de las cinco parejas. Los chicos se irán a la villa de las novias, mientras que las chicas convivirán con los novios en otra impresionante mansión.

Tentadores de 'La isla de las tentaciones 9' Aitor (28 años, Barcelona). Administrativo.

Andrea Calush (26 años, Italia). Monitor de ocio y tiempo libre.

Andrea (33 años, Italia). Empresario.

Borja (27 años, Tenerife). Coach biomecánico.

Dairon (25 años, Benidorm, Alicante). Cantante.

Iñaki (32 años, Barcelona). Empresario.

Juanjo (22 años, Alicante). Opositor de policía.

Melchor (22 años, Valencia). Trabajador de una empresa de eficiencia energética.

Tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9' Alba (20 años, Málaga). Profesora de baile.

Cristina (23 años, Las Palmas de Gran Canaria). Auxiliar de enfermería.

Estefanía (28 años, Cartagena). Azafata de vuelo.

Mara (21 años, Alicante). Oposita para policía.

Noelia (26 años, Ronda, Málaga). Sector comercial.

Olatz (27 años, San Sebastián). Nutricionista.

Soraya (22 años, Madrid). Administrativa.

Vita (23 años, Girona). Estudiante de Administración y Finanzas.

Este martes, una nueva soltera se incorporó al grupo de tentadoras. Se trata de Mari, que viene de Mallorca y es auxiliar de enfermería. Su caso es un tanto especial, puesto que tuvo un romance en el pasado con uno de los novios. «Fui, soy y seré la mayor tentación de uno de vuestros novios», aseguró, en referencia a Gilbert, pareja de Claudia.

Los tres tentadores VIP

A los ocho solteros y solteras se han sumado tres tentadores VIP. Dos de ellos ya pasaron por 'La isla de las tentaciones' y vuelven al programa para poner a prueba a las cinco parejas. A continuación, te desvelamos quiénes son y te contamos un poco más de cada uno de ellos.

1 Albert Barranco TELECINCO Albert Barranco

Albert Barranco (31 años) no tiene experiencia previa en 'La isla de las tentaciones', pero sí en otros realities de Telecinco. El nuevo tentador VIP se dio a conocer en 'Mujeres y hombres y viceversa' y ha participado en otros formatos como 'Supervivientes' o 'Los vecinos de la casa de al lado'.

«Me llaman el mosquito catalán porque allá donde voy, pico»: así se presentó el nuevo tentador VIP en la ceremonia de entrega de collares, donde aseguró que quiere encontrar de nuevo el amor: «Llevo un año soltero y creo que es el momento perfecto para volver a enamorarme».

2 Gerard Arias TELECINCO Gerard Arias

Gerard Arias (32 años) encadena dos ediciones del programa. Bombero de profesión, acudió a 'La isla de las tentaciones 8' con su entonces novia, Alba, quien decidió abandonar la isla al no soportar más la experiencia. Tras varias idas y venidas, la pareja rompió definitivamente hace unos meses.

«El año pasado vine con mi pareja y la cosa no salió como yo esperaba y este año vengo totalmente a lo contrario, a conocer a una chica que me haga creer de nuevo en el amor», aseguró el nuevo tentador en su presentación.

3 Érika Portillo TELECINCO Érika Portillo

La única mujer entre los tentadores VIP es Érika Portillo (24 años), quien también pasó por 'La isla de las tentaciones 8'. Tras un breve romance con Eros, uno de los novios, la tentadora hizo caer en la tentación también a otro de los chicos: Álvaro.

Érika triunfó en la edición anterior y está dispuesta a volverlo a hacer. «Como ya sabéis, el año pasado no me fue nada mal. Creo que este año me va a ir muchísimo mejor, ya vosotras lo veréis», advirtió la sevillana.