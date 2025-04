Un tremendo error en la Lotería de Navidad deja a 56 afectados sin premio: «Ha pasado más veces»

La Lotería de Navidad es, sin duda, uno de los acontecimientos del año. Así, ya hace cinco meses que tuvo lugar el sorteo de 2024, pero este martes ha salido a la luz un tremendo error que se produjo en el año 2021. Un fallo que, además, tal y como ha explicado una abogada en 'La mirada crítica' (Telecinco) podría haberse producido en más ocasiones, lo que ha puesto con la 'mosca' tras la oreja a la audiencia del programa de la cadena de Mediaset y a la propia presentadora, Ana Terradillos, que no ha podido evitar mostrar su 'indignación' con lo sucedido.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final pero antes de despedirse de la audiencia, la conductora del espacio ponía sobre la mesa un asunto que dejaba a telespectadores y al propio equipo del programa de Telecinco completamente a cuadros.

«Yo no sé si esto es desengrasar o cabrear», comenzaba diciendo Ana Terradillos antes de poner sobre la mesa el polémico asunto. «Les cuento la historia. Imagínense con un décimo del sorteo de Navidad en la mano, los niños de San Ildefonso cantan su número pero luego no aparece en la lista de premiados, esto ha pasado. Ocurrió en la Navidad de 2021. ¿Qué pasa ahora? Que hay un Juzgado de Barcelona que reconoce que hubo 56 premios erróneos. Da la razón a una abogada que presentó esta denuncia», informaba la presentadora de 'La mirada crítica' que conectaba en directo con la letrada en cuestión, Olga Majoral.

«Lo que dice es el Juez es que los interventores hicieron sus funciones, vienen a decir que el error humano es posible y más cuando son niños, pero que los interventores tienen unas funciones claramente atribuidas, entre las cuáles están las de detectar esos errores y velar para que se subsanen en directo y con la publicidad debida... y eso no ocurrió en 2021, ni anteriormente, ni posteriormente, por lo que tenemos que ver qué pasa este año», apuntaba la invitada de 'La mirada crítica' que dejaba indignada a Ana Terradillos.

«Pero, abogada, esto no es muy serio. Entiendo los errores humanos... pero si usted me dice que no solo ha pasado esta vez, sino que ha pasado más veces...Hombre, muy serio no es», manifestaba la presentadora del programa de Telecinco, a lo que la abogada le indicaba que era «un problema sistémico» que se repetía «año tras año» en la Lotería de Navidad.

«¡Ver para creer!», espetaba Ana Terradillos sin dar crédito al relato que había escuchado sobre el sorteo de Navidad. «Habrá que estar más atentos cuando se canta. Tiene que dar mucha rabia», zanjaba la presentadora de 'La mirada crítica'.