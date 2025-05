Una tremenda bronca llena de golpes bajos y edadismo entre dos solteros dinamita la cita: «Te vas a ir a la m***»

Es cierto que acudir a una cita a ciegas tiene el riesgo de que el encuentro te lleve a estar un rato con una persona que nada tenga que ver contigo o que, directamente, no haya química. Un caso en el que lo mejor es mantenerse educado y diplomático hasta que la cita finalice y decir: 'hasta nunca'. Pues bien, este jueves a Andrea y Edison la paciencia se les terminó en la 'Decisión Final' de 'First Dates' (Cuatro) y dejaron toda la educación a un lado para poner el cierre a su experiencia en el programa con una terrible bronca.

La noche transcurría en medio de la normalidad en 'First Dates' pero llegaba la cita de Andrea y Edison, una pareja que no cuajaba desde el inicio, pero que se lanzaba a cenar para ver si saltaba la chispa entre ellos.

Sin embargo, más que la chispa hubo un cortocircuito que terminó provocando todo un incendio en la 'Decisión final' de 'First Dates'. «A ver, me lo he pasado súper bien, me he reído mucho, pero ha habido cositas que no me han gustado mucho», empezaba diciendo Andrea. «Por ejemplo, tu chaleco, me ha cargado, me ha parecido de Cayetano de pueblo, horrible», señalaba la soltera ante las cámaras del programa de Cuatro dando todo un golpe bajo a su cita.

«No me ha gustado nada que cuando nos han traído la cuenta, has puesto los 20 pavos sin ni siquiera decirme: 'pagamos a medias' o algo así. Me ha parecido muy poco caballero por tu parte», le reprochaba Andrea a Edison que se defendía aludiendo que no era un chaleco, sino «un jersey sin mangas». «Es un chaleco», le replicaba la soltera, mirándolo alucinada.

Entonces, Edison sacó a relucir que el problema quizá había estado en la «diferencia de edad», una referencia que hizo explotar a Andrea. «No te metas con la edad, te lo digo clarísimo. No, no no», se plantaba la soltera de 'First Dates' absolutamente indignada. «Que te metas con la edad, ahí sí que no, y te lo digo en serio, ahí sí que me tocas los cojones porque que te metas con la edad, no», espetaba la mujer que montaba en cólera. «Me estás diciendo que vistes a la moda, y yo trabajo en firma de lujo, y me dices que es por la edad, perdona tengo 40 años muy buen puestos y me visto de puta madre», afirmaba tajante Andrea que atacaba a su cita.

«Que me digas que estás empezando de 'influencer' con esa pinta, te vas a ir a la mierda, te lo digo, clarísimo. Y con una persona que me saca el tema de la edad no iría ni a tomar copas», zanjaba Andrea que se marchaba de 'First Dates' sin mediar palabra alguna más.