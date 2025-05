Test de embarazo para Anita que hace saltar todas las alarmas en 'Supervivientes': «Me ha crecido la barriga»

Era de esperar que los rumores acerca de Anita Williams comenzaran a correr por Honduras. Y es que, lo que ya era evidente a través de la pantalla del televisor, que la concursante de 'Supervivientes' (Telecinco) no pierde peso, incluso, parece haber ganado; ha comenzado ahora a comentarse en la playa. Así, tras una discusión con Makoke que era quien dejaba caer un posible estado de buena esperanza de la ex de 'La isla de las tentaciones', la organización del 'reality' le daba la opción a Anita de realizarse un test de embarazo, al que ella accedía para que todo «el mundo» se quedara «tranquilo».

'Supervivientes' arrancaba con la entrada a plató de Sandra Barneda y una última hora que anunciaba la presentadora. Makoke y Anita Williams habían tenido una fuerte discusión, después de que la colaboradora de televisión le atribuyese a su compañera de 'reality' que sus cambios físicos se debían a un embarazo.

Con las alarmas encendidas, hubo que esperar a que la gala de 'Supervivientes' avanzara bastante, para que se comentase en 'El oráculo de Poseidón'. «¿No estarás embarazada? Has engordado y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda», era el apunte que dejaba Makoke a Anita que se molestaba por las palabras de su compañera. «Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla», añadía la colaboradora de televisión a la ex de 'La isla de las tentaciones' que confirmaba el dato en el vídeo resumen que ofrecía el 'reality' de Telecinco.

«En ningún momento, ha sido en tono despectivo», se justificaba Makoke tras visionar la pieza que había emitido 'Supervivientes' para contextualizar el asunto del embarazo de Anita Williams, como también aseguraba que la concursante le había contado que había tenido relaciones con Montoya en Playa Misterio. «Eres una mentirosa, no me salen ni las palabras», respondía Anita. «No estoy mintiendo y aquí hay más personas que lo saben», le replicaba Makoke.

Entonces, Sandra Barneda apartó a Anita Williams, en donde esta reconoció que había ganado peso. «No me está diciendo que estoy embarazada, me está diciendo que estoy gorda. Yo sí que es verdad que había cogido algún kilo... No es lo mismo que me diga que he cogido un kilo a que estoy embarazada. No me hace ni puta gracia. Sobre todo sabiendo que se está refiriendo a que me ha crecido la barriga», manifestaba la 'superviviente', a la que la presentadora le hacía una proposición.

«Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo, ¿te gustaría hacerte una prueba de embarazo para salir de dudas?», le cuestionaba Sandra Barneda ante las cámaras de 'Supervivientes'. «Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela», afirmaba Anita Williams.