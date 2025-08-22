Un tertuliano de 'La mirada crítica' dice alto y claro cómo el pueblo debe salvar al pueblo tras los incendios

'La mirada crítica' (Telecinco) ha dedicado un días más casi todos sus esfuerzos en analizar e informar sobre lo que está sucediendo con los incendios. Así, el espacio de la cadena de Mediaset ha dado voz a afectados por los fuegos, como también ha contactado con expertos en catástrofes para entender el momento que atraviesan estas personas. Pero, además, los políticos han vuelto a estar en el ojo del huracán por su nefasta gestión y así lo ha hecho saber tanto Jano Mecha, el presentador del programa, como uno de los colaboradores que no se ha cortado en decir alto y claro cómo el pueblo puede salvar al pueblo de verdad.

«El pueblo salva al pueblo», se ha convertido en una de las frases más escuchadas en los últimos tiempos, tras lo visto hace casi un año con la DANA y, ahora, con lo que se está viendo con los incendios, que en muchos municipios está siendo frenado por la labor de sus propios vecinos que se han puesto manos a la obra para atajar el fuego, tal y como se ha comentado en 'La mirada crítica'.

«Pues, aunque a Fernando Garea no le guste la expresión que el pueblo salva al pueblo, este es el pueblo al que hay que escuchar y no son del PSOE, ni del PP, ni de Vox...da absolutamente igual de qué partido sean», manifestaba Jano Mecha tras escuchar a unos vecinos . «Escucha. sí. Pero, para que se sean las autoridades las que cumplan con su deber y lo solucionen», puntualizaba el aludido, mientras que el presentador de 'La mirada crítica' volvía a poner el foco en la labor de los ciudadanos. «Sí, pero luego son ellos los que limpian, desbrozan, los que están apagando el fuego...», apuntaba el periodista que veía cómo otro de sus colaboradores entraba en la conversación.

Noticia Relacionada Jesús Cintora tiene que intervenir tras lo ocurrido con Pablo Iglesias en el plató: «Lecciones ninguna» Mari Carmen Parra El presentador del programa de TVE se vio obligado a frenar la fuerte bronca que se había desencadenado entre el exlíder de Podemos y un colaborador

«Lo correcto sería decir el pueblo salva al pueblo el día de las elecciones», sentenciaba rotundo el tertuliano de 'La mirada crítica'.