El tenso momento entre dos solteros al discutir sobre toros en 'First Dates': «Con los cuernos hemos 'topao'»

Fernando (65) se presentaba en 'First Dates' naranja valenciana en mano como buen valenciano y con mucha ilusión por encontrar a su alma gemela. Este mecánico jubilado se considera un hombre «muy amoroso», sin embargo no le ha ido muy bien en esa faceta de la vida. «No soy George Clooney ni Brad Pitt pero luego, cuando me conocen, saben que soy una persona complaciente, yo disfruto haciendo feliz», aseguró durante su presentación en el restaurante. Quería «una mujer tolerante y respetuosa».

Además de todoterreno, pues el soltero era un aventurero empedernido. Su sombrero de los viajes puede dar fe. Con él ha recorrido destinos como Túnez, Marruecos, Perú…

Los celestinos del programa pensaron que Mª José (65), sería la persona indicada para Fernando. La valenciana acudió en busca de «una persona respetuosa, que respete a la mujer, limpia, aseada…» Reconoce que con los años se ha vuelto muy exigente, «se lo que quiero», le explicó a Laura Boado.

La naranja encima del restaurante delató la procedencia de Fernando. Ella se mostró encantada con que su cita fuera valenciana. Hasta que lo vio. «Su físico me ha frenado», reconoció en los totales.

Una vez comenzó la cena, el soltero le contó a Mª José que aunque vive en Valencia desde que se jubiló, en realidad es madrileño. También le habló de su pasión por viajar «a la aventura», pero ella es más «de viaje organizado, a la carretera le tengo bastante respeto». Aunque parecían haber entablado una charla agradable, en realidad la comensal no puso demasiado interés en la conversación. «Me ha contado su vida», espetó frente al equipo del programa.

Totalmente al margen, Fernando siguió contándole acerca de su matrimonio de 11 años y cómo se fue apagando la llama de la pasión. Llegó un punto en que se acercaba a su mujer y ella le decía «quita, que das mucho calor». Una situación insostenible, dado que él es mucho de contacto físico y con su pareja ya no tenía ninguno.

Mª José le recrimina a Fernando no haber pasado página

Lo que surgió sin más pretensión que compartir una parte importante de su vida acabó para el soltero en un reproche por parte de su cita. «Lo que pasa es que el pasado hay que dejarlo atrás. Hay que intentar superar esas secuelas, porque si no te van a marcar toda la vida. Yo también tuve mi época mala, pero yo he pasado página. Creo que tú no», aseveró Mª José.

«Yo no he pasado página, yo he cerrado el libro. No estoy de acuerdo con ella, pero aquí no vamos a entrar en un debate y a discrepar. No conoces a la persona, no tienes elementos de juicio. Está totalmente equivocada, yo soy un tío feliz», replicó el soltero al equipo.

El momento de la decisión final entre los solteros Telecinco

Si quedaba alguna posibilidad de que se marcharan de 'First Dates' de la mano, terminaron de descartarla con el siguiente tema de conversación. Una cosa llevó a la otra y Fernando mencionó que le gustaban los Sanfermines y los toros, una información que espantaba del todo a Mª José. «Con los cuernos hemos 'topao'… No me gustan nada, soy anti toros. No puedo ver sufrir a un animal», reprobó la soltera. El argumento de que «sin las corridas de toros no existiría el toro bravo» que su pretendiente intentó colarle, no solo no coló, sino que la molestó más.

La cita estaba vista para sentencia. En la decisión final, los dos dijeron 'no' a un segundo encuentro.