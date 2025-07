Tensión entre 'La mirada crítica' y el mayordomo de Montoro: «¡No me sale de los coj*** hablar con vosotros»

Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda en el Gobierno de Rajoy, está en el ojo del huracán tras salir a la luz todos los presuntos tejemanejes que realizó durante su estancia en el ministerio. Así, el expolítico ante la trascendencia de su investigación ha desaparecido y 'La mirada crítica' (Telecinco) ha decidido ir en su búsqueda, aunque su misión no ha sido tan amable como esperaba, ya que ha tenido un tenso encontronazo con una persona de su entorno: su mayordomo. Un choque frontal que han grabado las cámaras del programa de la cadena de Mediaset y que han ofrecido a su audiencia.

«Cristóbal Montoro ha desaparecido hasta que un equipo de este programa ha conseguido localizarlo», señalaba Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' a los telespectadores. «Oye, Adri, eres muy bueno en tu trabajo. El exministro tiene... Fíjate, yo esto no lo hubiera pensado nunca: mayordomo», le decía la periodista al reportero del programa de Telecinco que había dado con el exministro de Hacienda. «'La mirada crítica sabe en exclusiva dónde está Montoro... No ha sido fácil, han sido varios días de búsqueda y después de saber dónde está Montoro entendemos que no haya ni una imagen reciente de él. Montoro está acompañado en todo momento de su mujer, sus nietos, su hija y como decías, Ana, de su mayordomo, que no nos ha recibido de buena forma», manifestaba el periodista de Telecinco antes de ofrecer el reportaje que había realizado.

En las imágenes del vídeo se podía ver al periodista preguntando a personas anónimas si habían visto a Montoro o si sabían dónde vivía, hasta que contactaba con su mujer. «Estáis en un sitio que no podéis estar. Él no va a hacer ningún tipo de declaración», advertía la esposa del exministro, que comentaba cómo se encontraba. «Está todo bien gracias a Dios. Ya tenéis vosotros toda la información», señalaba la mujer al reportero de 'La mirada crítica'.

Unas declaraciones amables que poco tuvieron que ver con las que les dejó el mayordomo de Cristóbal Montoro cuando se encontró con el equipo de 'La mirada crítica'. «No me sale de los cojones hablar con vosotros. No me sale de los huevos. Hasta luego, Lucas. ¡Fuera! ¡Piraros!», espetaba el trabajador del exministro de muy malas formas al periodista del programa de Telecinco.

«Adri, campechano es el mayordomo, ¿eh?», bromeó Ana Teradillos. «Habla muy claro», sentenció por su parte el reportero de 'La mirada crítica'.