Tensión con Alessandro Lecquio ante el gesto de mala educación con Joaquín Prat en su último programa

Este jueves era un día especial para Joaquín Prat. Y es que, el presentador se despedía para siempre de 'Vamos a ver' y de las mañanas de la cadena de Mediaset tras 15 años acompañando a Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' y en los últimos tiempos comandando este matinal al lado de Patricia Pardo. Por ello, el periodista para echar el cierre a la emisión dedicaba unas bonitas palabras a los colaboradores de 'El club social' y a la audiencia que fueron empañadas por un gesto de mala educación de Alessandro Lecquio. Un feo detalle del que se percató el conductor del espacio y que no se mordió la lengua en echárselo en la cara ante las cámaras de Telecinco.

Joaquín Prat ya había vivido una primera emocionante despedida cuando había cerrado la sección de actualidad. Así, el presentador del matinal de Telecinco venía de confirmar que en septiembre presentará un nuevo programa en las tardes de la cadena y de despedirse de sus colaboradores habituales, cuando al terminar 'El club social', el periodista tenía que volver a pasar por el trance de decir adiós a la audiencia y a los compañeros que durante todo este tiempo le han acompañado comentando los asuntos de entretenimiento y crónica social.

«Yo me voy a la tarde con un proyecto ilusionante, en el que vamos a poner todas las ganas, la emoción y sobre todo la cercanía y honestidad que yo siempre he intentado tener siempre con todos ustedes», comenzaba diciendo Joaquín Prat en su mensaje de despedida antes de dedicar unas palabras a los colaboradores de 'Vamos a ver'. «En esa misión me han ayudado todas estas personitas que están sentadas en este sofá para entretenerles a ustedes porque ustedes son los protagonistas», señalaba el presentador del matinal de Telecinco, mientras el primer plano que lo enfocaba pasaba a un plano general que dejaba a la vista los rostros de los tertulianos que miraban con cariño al presentador, excepto Alessandro Lecquio al que se le veía mirando el móvil. Un feo gesto del que se dio cuenta el periodista y no dudó en echárselo en cara al colaborador.

Noticia Relacionada La emotiva despedida de Joaquín Prat de 'Vamos a ver' con dardo incluido a Telecinco: «Ya era hora» Mari Carmen Parra El presentador que a partir de septiembre se encargará del nuevo proyecto para las tardes de Mediaset ha dicho adiós a la audiencia y a sus compañeros

«Fíjate, lo que le interesa a Alessandro Lecquio el mensaje que han hecho un plano general y el menda está con el teléfono, es que no se puede esperar», le recriminaba Joaquín Prat al conde que tan metido estaba en su visionado del móvil que al ser llamado al orden levantó la cabeza sorprendido por la 'pillada'.

Alessandro Lecquio tuvo un feo gesto con Joaquín Prat cuando el presentador se despedía para siempre de 'Vamos a ver'. Telecinco

«En fin, los voy a echar de menos porque cada cada uno a su manera son maravillosos, son gente sensata aunque no lo parezca, honesta y grandes profesionales, pero mejores personas», les decía Joaquín Prat a sus colaboradores de 'Vamos a ver' con dardo incluido a Alessandro Lecquio. «Gracias por todo, gracias por estar aquí», se despedía finalmente el presentador de 'Vamos a ver'.