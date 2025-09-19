Una taxista de Barcelona, tajante contra el proyecto de ley que les obligaría a saber catalán: «Llevo 26 años aquí...»

El Govern de la Generalitat de Catalunya llevará al Parlament la próxima semana el proyecto de la nueva ley del taxi que prevé la eliminación de los VTC urbanos, así como el requisito obligatorio de acreditar un nivel mínimo de catalán.

De esto último se congratula especialmente Plataforma per la Llengua en su defensa del catalán, que, además, asegura que será partidaria de que «a través de enmiendas parlamentarias, el requisito lingüístico que se solicite sea el B2, y no el B1 como recoge el texto inicial».

En cualquier caso, en caso de salir adelante, dejaría de haber esa flexibilidad existente hasta este momento, cuando no había ningún requisito lingüístico más allá de lo que determina el código de consumo actual. Con él, los usuarios tienen el derecho de expresarse en catalán.

Plataforma por la Lengua detalla que se aplicaría de forma retroactiva en un plazo máximo de dos años. Una propuesta de ley que ha causado revuelo y ha generado malestar entre algunos taxistas.

Por ejemplo, Carmen, una taxista andaluza con un largo recorrido en Barcelona pero que, asegura, no sabe hablar catalán pese a entenderlo. Ella fue entrevistada por Espejo Público, de Antena 3, donde expresó su descontento a las preguntas de Susanna Griso.

«Yo lo que quiero es aprender inglés», expresaba, ante la risa generalizada en el plató de Espejo Público. La taxista, conocida del presentador del espacio Miquel Valls, fue más contundente después.

«Con un nivel básico de catalán es suficiente para entender dónde va la gente»

«Yo llevo 26 años... Entiendo catalán, por los niños en el colegio, las reuniones… pero cuando viene un catalán muy cerrado, ahí me pierdo», asegura. «Hablarlo no, pero lo entiendo. Es un poco desproporcionado», continúa.

«Con un nivel básico de catalán es suficiente para entender dónde va la gente y todo. No sé qué está buscando con esto...», deslizaba cuando se le preguntaba sobre qué se pretendía con esta medida. En la mesa de debate del programa se abordó si se buscaba discriminar a conductores pakistaníes o latinoamericanos.