Fantasías sexuales, proposiciones y tarifas: un 'gigoló' cuenta los secretos de cama de la profesión

En el mundo de los trabajadores sexuales, lo habitual es hablar de las mujeres que trabajan como escort, pero en este sector los hombres también tienen su lugar y 'Espejo Público' (Antena 3) ha querido conocerlo. Así, el matinal presentado por Susanna Griso entrevistaba a Juan Lucho, un gigoló, que se desnudaba, nunca mejor dicho, sobre esta profesión desconocida para muchos.

«Soy escort para mujeres», era la carta de presentación de Juan Lucho, un escort que revelaba al reportero de 'Espejo Público' todos los entresijos de esta controvertida profesión. «Buscan una buena experiencia en la cama. Muchas de ellas no están satisfechas con su pareja o su vida privada», comentaba el invitado del matinal de Antena 3 sobre las motivaciones de sus clientas para contratar sus servicios, de los que revelaba sus tarifas. «Una hora, 400 euros; dos horas, 700 euros; la noche entera, 2.000; el día, 3.000 y el fin de semana, 4.000», confesaba el gigoló antes de entrar en las peticiones más demandadas.

«En el tema parejas, se unen a las fantasías de hacer un trío y muchas veces es el hombre diciendo me apetece mucho ver a mi mujer con otro hombre», afirmaba Juan Lucho en 'Espejo Público' que continuaba con su relato. «Mucho empresario con muchos trabajadores a su cargo y quieren sentirse humillados por su mujer o por ti y mientras estás con ella él dice: 'Mira lo que me hace él, tú no me lo sabes hacer'», exponía el escort que aseguraba que nunca se había llegado «a enamorar de una clienta». «Sexo es sexo y amor es amor», afirmaba tajante el invitado del matinal de Telecinco.

Noticia Relacionada El novio de Anabel Pantoja, señalado ante la última hora de la investigación: «Lo responsabilizan» Mari Carmen Parra Antonio Rossi, colaborador del matinal de Telecinco, explicó los motivos por los que David vuelve a ser protagonista en el caso por presuntos malos tratos

«Me han ofrecido cantidades muy altas para irme a vivir con ellas 20.000 o 30.000 euros», desvelaba el escort que impactaba a los miembros de 'Espejo Público' al asegurar que el «70 % de clientes» eran «parejas», aunque Susanna Griso se quedaba en 'shock' con la confesión de que hombres buscaran la «humillación» por parte de sus parejas. «Como perversión sexual es llamativo», sentenciaba la presentadora del matinal de Antena 3.