El dardo de C. Tangana a una conocida empresa de comida para la que trabajó: «Me deben 600 euros»

Antes de ser conocido internacionalmente por 'El Madrileño' y ser coreado en los escenarios de toda España, Antón Alvárez Alfaro, conocido artísticamente como C. Tangana, vivió una vida muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. El cantante, un habitual de las listas de éxitos y los 'sold out' allá donde va, creció en el madrileño barrio de Puerta del Ángel, en una familia de clase media que le dio todo hasta cumplir la mayoría de edad, edad a la que se independizó.

Sobre este pasado tan desconocido, antes de Rosalía, de las 'malas mujeres' y del 'veneno' de la fama, ha hablado ahora en una entrevista con el periodista Jordi Évole que se emite este domingo 21 de enero en La Sexta. En esta charla, que servirá para estrenar la nueva temporada de 'Lo de Évole', el intérprete se ha sincerado sobre sus otras profesiones antes que la música y la pesadilla que vivió trabajando en una famosa cadena de comida rápida.

«Ahora estaré encantado de la vida. Me rallaré y todo eso, pero ahora no, eso sí que era sufrir», confiesa al hablar de su empleo en la compañía Pans & Company, para la que estuvo trabajando durante varios meses en uno de sus locales. Y es que, tal y como ha desvelado en uno de los adelantos del programa, las condiciones laborales que tenía entonces hicieron que su experiencia fuera una auténtico infierno.

Las condiciones de trabajo infernales de C. Tangana en su juventud

C. Tangana sorprendía al periodista catalán al asegurar que la cadena aún le debe 600 euros por las horas extras trabajadas. Un caso que 'El Madrileño' incluso se atrevió a trasladar a los juzgados trasladado a los juzgados, hablando de la multitud de artimañas que empleaban sus supervisores para que las horas no figuraran. «Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí», señala el intérprete.

Aunque ahora se encuentra en un gran momento a nivel profesional y personal, lo cierto es que es inevitable recordar su paso por esta cadena de comida: «Lo que no me gustaba era que viniera la encargada y me dijese que hoy hacía el cierre y que me quedaba sacando papelitos hasta las doce de la noche pelándome de frío», critica el cantante.

En ese momento, según C. Tangana, su nómina mensual era de 325 euros, aunque se encargaban de que hiciera horas extra sin pagárselas: «Ponías que salías a las tres de la mañana y luego ellos te ponían que habías salido a las dos, ahí sí que estaba jodido, ahora no», sentencia el cantante, que no ha vuelto a entrar en uno de estos locales por culpa de su mala experiencia.