Tamara Falcó habla alto y claro sobre el nuevo Papa León XIV: «Como conversa me encanta que sea...»

Este jueves por la tarde la chimenea ubicada en lo alto del techo de la Capilla Sixtina comenzaba expulsar un leve humo blanco que encendía el alboroto de la muchedumbre que abarrotaba la plaza de San Pedro y que avisaba de la ansiada fumata blanca. Robert Prevost, León XIV, se convertía en el nuevo Papa y su elección acaparaba lo que quedaba de la jornada informativamente hablando. Así, en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' (Antena 3), Pablo Motos incluyó el asunto del Sumo Pontífice y Tamara Falcó, habitualmente una de las colaboradoras más 'calladas', se pronunció alto y claro sobre su elección.

Con la entrevista a Ilia Topouria finalizada, Pablo Motos reunía en la mesa de 'El Hormiguero' a su equipo de colaboradores de los jueves. Nuria Roca, Juan del Val, María Dabán, Tamara Falcó y Cristina Pardo, que conectó desde el Vaticano.

Así, ante la elección de León XIV como nuevo Papa, Tamara Falcó fue rotunda. «A mi me encanta que sea Agustino. San Agustín era converso. Santa Mónica era su madre y no paraba de rezar por él y al final él se convirtió», comenzaba diciendo la colaboradora de 'El Hormiguero'. «El escribió las confesiones de San Agustín. Es muy bonito porque yo como conversa vemos como al final Dios nos ama a todos, a las hormigas también», afirmaba ante el resto de colaboradores del programa de Antena 3.

Entonces, Juan del Val y Pablo Motos quisieron 'picar' a Tamara Falcó apuntando que el resto de cardenales deberían estar «fastidiados» por no haber sido elegidos, un comentario que no gustó a la marquesa de Griñón. «Que no va así, no te sabes el Evangelio. En eso no consiste el tema. Jesús dice que el que quiera ser más grande entre vosotros, que sirva al resto», manifestó la tertuliana de 'El Hormiguero' que para terminar su intervención se mostraba tajante sobre cómo le iba a cambiar la vida al nuevo Papa.

«Al final es el legado de San Pedro, si hay una batalla material imagínate la batalla espiritual con la que tiene que lidiar el Papa. Es muy fuerte. Es una grandísima cruz», zanjaba Tamara Falcó ante las cámaras de 'El Hormiguero'.