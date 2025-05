Más tajante que nunca, Broncano se pronuncia tras las críticas de Melody: «No nos vamos a disculpar en ningún momento»

Los reproches vertidos por Melody al equipo de 'La Revuelta' en la rueda de prensa del lunes pillaban a David Broncano totalmente desprevenido. El presentador del programa de Televisión Española se enteraba en directo de las duras palabras de la representante española de Eurovisión. «Por encima de todo está la salud mental y ha habido un programa de televisión que se ha reído de que yo me fuera a mi casa a estar con mi hijo. No me gusta esa doble moral. Me encanta el cachondeo pero la salud mental no es parte de ese humor», afeaba la andaluza, que descartaba cumplir con la visita pendiente a 'La Revuelta'tras dejarlos plantados después de su participación en el festival. «Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio», sentenciaba. Eso sí, dejando la puerta entreabierta a recibir unas disculpas por parte de Broncano.

El cómico, que no estaba al tanto de los comentarios de la sevillana y se quedaba atónito al conocerlos, optaba por no responder en ese momento sin antes haberse informado adecuadamente. En cambio, prometía contestar al día siguiente. Aunque con sus reacciones lo dijo todo sin necesidad de extenderse en más explicaciones, este martes 27 de mayo cumplía con su palabra más serio que nunca.

Con total contundencia, dejaba meridianamente claro que no se iban a plegar a las exigencias de la artista. «Respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento». «Ella decía que quería ir a un programa donde la respetasen, y yo creo que la hemos respetado un montón», reafirmó después de repasar todo lo sucedido.

«Como esto fue la semana pasada y a veces se nos calienta un poco la boca… Cuando vi que decía que le habíamos faltado al respeto y nos habíamos metido con ella y tal, pensé 'a ver si lo recuerdo mal y he dicho algo muy grave contra ella'. Anoche lo miré y es cuando me enfadé un poco más», prosiguió el presentador.

«Me parece feo que aluda a la salud mental»

Repasó todo lo que se comentó en el programa en cuestión, y aunque con ironía, alegó haberse hecho cargo de que la artista estaba en una situación difícil. «Supongo que ella se habrá visto metida en una vorágine mediática tan fuerte como cantante. Entiendo que se haya puesto nerviosa. Pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera. De hecho, después de decir lo de las persianas y que estaba en su casa para recuperarse, el mensaje acababa con un 'espero que estés bien, que te rehagas un poco y te recuperes'», argumentó el jienense.

Hasta cierto punto aseguró poder llegar a entenderla, sin embargo, censuró unas palabras concretas de Melody. «Me parece feo que ella aluda a la salud mental y que diga que nosotros hemos dicho todo esto. Utilizar la carta de la salud mental como carta blanca cuando algo te molesta porque estás picada de no haber quedado en Eurovisión como tú querías, cuando hay gente que tiene problemas de salud mental reales creo que los banaliza. El resto lo puedo entender, pero eso… Creo que si algo no hacemos nosotros es trivializar esas cosas, ni acosar a gente ni meternos con tal».

«Entiendo que diga que le están metiendo mucha presión, pero si alguien le está metiendo presión no somos nosotros. Aunque no me gustó que cancelara la entrevista un rato antes, eso es cosa suya», aseveró Broncano. «Podía haber venido, reírnos todo de que has perdido y no pasa nada», acotó Ricardo Castella.

En el último punto de la polémica que abordó el conductor de 'La Revuelta', el posicionamiento sobre el genocidio en Gaza, rompió una lanza a favor de Melody, «ella no tiene que ser estandarte de nada, no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido y no vamos a exigirle lo que no hacen otras instituciones más grandes».

Clarificado eso, Broncano comentó que «el tipo de mensaje de 'en política no me meto' lo he visto otras veces». «Mi opinión es que lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. No es que no lo sea, porque política por desgracia es casi todo. Pero condenar lo que está pasando en Palestina va más allá de política, es una cuestión de humanidad y de solidaridad», manifestó.

Respecto a todo el ruido que ha habido alrededor de lo que pasó con RTVE, acusando al ente público de que por los mensajes que dio durante el certamen un concursante puede quedar mejor o peor, «yo no se si afectan, creo que no tanto porque no se ve en otros países que son los que votan a España; pero aunque hubiera afectado mucho, con la cantidad de gente que está muriendo, el puesto de una canción en Eurovisión es lo de menos. Es totalmente irrelevante».

Finalmente, ratificaba que en lo personal no tienen ningún problema con Melody. «La hemos invitado en 2012 cuando no estaba en el foco mediático, vino después otro día, también cuando ganó el Benidorm Fest… Tengo buena relación con ella, me parece una chica de puta madre. Me duele que haya pasado esto, pero aquí está invitada a venir cuando quiera», zanjaba.