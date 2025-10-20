Susanna Griso reacciona rotunda al recurso contra Ana Duato con 'dardazo' a la mujer de Pedro Sánchez

La semana pasada una última hora irrumpía en las redacciones. La Abogacía del Estado pedía anula a la Audiencia Nacional la absolución de la actriz Ana Duato en el 'caso Nummaria. Así, la noticia se colaba en todos los matinales de la parrilla de ... televisión que se hacían eco del recurso contra la intérprete. Uno de estos programas fue 'Espejo Público' (Antena 3) al que le pilló casi al filo del final de su emisión, pero eso no quitó para que Susanna Griso, presentadora, reaccionara alto y claro ante el paso dado por la Abogacía del Estado con un tremendo 'dardo envenenado' dirigido a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

'Espejo Público' se encontraba en la recta final y abordaba los principales asuntos del 'corazón'. La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, de la que destaparon el mito del cine que iba a acudir como invitada a su enlace, fue el tema con el que abrieron la sección pero también hubo otros que también coparon los minutos de 'Más Espejo', además, de que en el plató del matinal contaron con la presencia de Jorge Fernández y Laura Moure para promocionar la edición nocturna de los sábados de 'La ruleta de la suerte'.

Sin embargo, todos estos temas se vieron rotos con la última hora que llegaba a redacción y que tenía que ver con Ana Duato. «Malas noticias para Ana Duato», introducía Susanna Griso, mientras que Gema López comunicaba el paso dado por la Abogacía del Estado.

«El trato casi paternalista que se tuvo sobre Ana Duato. Llama la atención el dato que se la trató como a una actriz, que no tenía suficientes recursos para entender lo que estaba pasando y eso la eximió hasta le punto de quedar absuelta», comentaba la copresentadora del matinal de Antena 3 que provocaba la inmediata reacción de Susanna Griso.

«Visión condescendiente e irreal», apuntaba la presentadora sobre las palabras del recurso antes de decir alto y claro lo que pensaba del 'palo' de la Justicia a Ana Duato. «Bueno, si la Abogacía del Estado fuera así de dura con todo el mundo...Yo estoy pensando en Begoña Gómez, por ejemplo», sentenciaba Susanna Griso que remataba su intervención de manera rotunda ante las cámaras de 'Espejo Público': «No en algunos casos actúa como fiscal y en otros como abogada defensora».