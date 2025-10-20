Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

Espejo Público

Susanna Griso reacciona rotunda al recurso contra Ana Duato con 'dardazo' a la mujer de Pedro Sánchez

La presentadora del matinal de Antena 3 fue tajante nada más recibir la noticia del paso dado por la Abogacía del Estado

Juan del Val es claro y revela cuánto se ha llevado Hacienda del Premio Planeta: «No me voy a quejar»

Susanna Griso ha sido rotunda al conocer el recurso de la Abogacía del Estado contra Ana Duato.
Susanna Griso ha sido rotunda al conocer el recurso de la Abogacía del Estado contra Ana Duato. Antena 3
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La semana pasada una última hora irrumpía en las redacciones. La Abogacía del Estado pedía anula a la Audiencia Nacional la absolución de la actriz Ana Duato en el 'caso Nummaria. Así, la noticia se colaba en todos los matinales de la parrilla de ... televisión que se hacían eco del recurso contra la intérprete. Uno de estos programas fue 'Espejo Público' (Antena 3) al que le pilló casi al filo del final de su emisión, pero eso no quitó para que Susanna Griso, presentadora, reaccionara alto y claro ante el paso dado por la Abogacía del Estado con un tremendo 'dardo envenenado' dirigido a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app