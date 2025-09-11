Susanna Griso, contundente con el rumbo ideológico que ha tomado RTVE: «Pueden vender que la televisión pública es libre, pero...»

Susanna Griso opina sin filtros sobre el rumbo ideológico que ha tomado RTVE: «Pueden vender que la televisión pública es libre, pero...»

El día después de la entrevista de Mariló Montero en La Revuelta, con David Broncano, la presentadora se pasó por Antena 3 y Telemadrid, cadenas en las que ya colabora, para hablar de lo sucedido en La 1 de TVE en la noche del martes.

Mariló era la invitada de Broncano con motivo del comienzo de MasterChef Celebrity 10, pero su presencia en el programa giró en torno a un debate político, la libertad de expresión, la tauromaquia o el rumbo que está tomando la cadena pública con su nueva programación.

Este último tema no pasó desapercibido para Susanna Griso, en Espejo Público, durante la mañana del miércoles. La presentadora, así como el resto de colaboradores, se mojaron.

La opinión de Susanna Griso sobre TVE

Unas horas después de su entrevista en La Revuelta, Mariló Montero contó en Espejo Público cómo se sintió junto a David Broncano. «Fue una conversación amable entre dos personas adultas, serenas y maduras con ideologías absolutamente dispares que llegamos a concluir una conversación bastante completa en la que también participó el público».

«Que me digan un programa que esté libre de toda culpa sanchista» Mariló Montero

Sus críticas se centraron, sobre todo, en la cadena pública. «Desde la mañana hay presentadores de programas que son muy vehementes con la política sanchista, y esto es en la parrilla desde arriba y hasta abajo. Que me digan un programa que esté libre de toda culpa sanchista. Cuesta mucho encontrarlo», ahondó Mariló Montero tras recordar cómo era TVE cuando ella presentaba Las mañanas, en 2016, con «programas de cocina, series...».

De ello también se quiso mojar Susanna Griso. «Pueden vender que TVE es libre porque entrevista a Mariló Montero sabiendo que puede ser crítica, pero lo cierto es que desde las ocho de la mañana y hasta las diez de la noche hay magacines e informativos que se dedican básicamente a criticar a la oposición, al Partido Popular. Si lo comparas con la programación de 2016, nada tiene que ver», señaló la presentadora de Espejo Público.

Además, Griso indicó que «la etapa más profesional de todas» de la televisión pública fue la del gobierno de Zapatero. «Se intentó blindar el Consejo de Administración para que no fuese colonizado como ocurre ahora con el Partido Socialista o el Partido Popular entonces».