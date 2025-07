Susanna Griso explota en directo contra María Jesús Montero: «¿Cómo puedes tener tanto cuajo?»

Susanna Griso no ha podido más y ha estallado ante las cámaras de 'Espejo Público' (Antena 3) al ver las reacciones de algunos miembros del Gobierno tras la entrada en prisión de Santos Cerdán. Y es que, la presentadora del matinal de la cadena de Atresmedia hastiada e indignada por las manifestaciones ha dicho 'hasta aquí' y lo ha hecho, concretamente, con unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la han llevado a echarse las manos a la cabeza.

Toco ocurría cuando tras ver las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el ingreso en prisión de Santos Cerdán, 'Espejo Público' ponía el foco en las reacciones de algunos de los miembros del Gobierno. «Peor cara pusieron algunos de los ministros que acudieron a esa cumbre», adelantaba Susanna Griso que ponía en el foco a María Jesús Montero que en un «primer momento» no quiso hablar para la prensa. «Fue Óscar López quien informó a Montero de lo que estaba pasando y sus caras fueron un poema», describía la presentadora del matinal de Antena 3 antes de emitir las palabras de la ministra de Hacienda sobre Santos Cerdán.

«Es un asunto de una persona que no tiene que ver nada con el PSOE. Tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la Justicia llegue hasta el final», declaraba María Jesús Montero que hacía estallar como nunca a Susanna Griso ante las cámaras de 'Espejo Público'.

Noticia Relacionada Sacan a la luz los detalles de la trifulca de Cayetano Rivera y cómo fue su paso por comisaría: «Iba calentito» Mari Carmen Parra El programa de Telecinco ha relatado lo que ocurrió en el establecimiento y cómo fue el 'enfrentamiento' del torero con la Policía

«Bueno, 'esa persona ya no está en el PSOE'. ¿Pero cómo puede decir esto? Pero, ¿cómo puedes tener tanto cuajo, María Jesús Montero?», espetaba indignada la presentadora del matinal de Antena 3 con la ministra de Hacienda que volvía a arremeter contra ella. «Y, enseguida lo veremos, que has puesto la mano en el fuego no una, sino tres y cuatro veces por Santos Cerdán y ahora se desmarca», afirmaba rotunda Susanna Griso que volvía a estallar ante las reacciones que se estaban sucediendo desde el Gobierno: «Es de un cinismo todo lo que estamos viendo impresionante».