Tensión en 'Espejo Público': Susanna Griso se encara con un tertuliano que la acusa de tomar «por g*** a los españoles»

Las tertulias políticas de la televisión siempre están cargadas de gran tensión. Así, no solo durante los debates se ven broncas entre colaboradores, sino que en más de una ocasión también se ha observado como muchos de estos tertulianos se han encarado con los moderadores. Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana o Susanna Griso han sido algunas de las presentadoras que han visto cómo sus invitados se han revuelto contra ellas y han tenido que plantarles cara. Pues bien, este miércoles la presentadora de 'Espejo Público' ha vuelto a vivir esta complicada situación cuando uno de sus colaboradores la acusado duramente ante las cámaras de Antena 3.

Todo ocurría cuando 'Espejo Público' hacía un alto en el camino en su cobertura a las exequias del Papa Francisco para centrarse en los asuntos de la política nacional. Así, Susanna Griso ponía sobre la mesa el tema de la división en el Gobierno por el gasto en defensa.

«Cómo nos hicieron llegar desde Moncloa el malestar que había porque se había contado desde el secretario general de la OTAN un compromiso que ellos no habían anunciado, pues ahí lo tienen, lo anuncian el último día y cuando estamos todos pendientes del Papa», comentaba Susanna Griso al hilo del intercambio de declaraciones entre Mark Rutte y Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, cuando un colaborador de 'Espejo Público' saltaba como un resorte para replicarle con una dura acusación.

«A ver, eso tampoco», comenzaba diciendo el tertuliano del matinal de Antena 3. «¡Hombre, Toni!», le replicaba la presentadora. «Hoy tiene que presentarse ese plan en Europa y decir lo que acabas de decir es considerar a los españoles gilipollas», soltaba como si nada el colaborador ante las cámaras de 'Espejo Público'.

La acusación del tertuliano no pasó desapercibida para los integrantes de la mesa y un micro dejó a la luz, cómo una de las colaboradoras afeaba a su compañero sus palabras que no gustaron, evidentemente, a Susanna Griso que no dudó en 'encararse' con el tertuliano del matinal de Antena 3.

Noticia Relacionada Alfonso Arús sentencia a Amaia Montero tras su feo a Cayetana Guillén Cuervo: «Muy injusto» Mari Carmen Parra El presentador y su equipo han reprochado a la cantante su actitud tras la metedura de pata de la actriz

«Toni, el compromiso con la OTAN, con Rutte es de hace semanas, esto se podía haber anunciado en cualquier momento y ¿lo tenía que anunciar el último día? Y, perdóname, pero el que aquí toma a los españoles por idiotas eres tú, claramente», le contraatacó Susanna Griso que continuó con el debate de 'Espejo Público'.