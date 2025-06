Susanna Griso dice lo que muchos piensan sobre lo que hace Ana Obregón con su hija Anita: «No la entiendo»

Han pasado más de cinco años desde el repentino fallecimiento de Aless Lecquio, el hijo de Ana Obregón, pero la actriz sigue teniéndole presente cada día de su vida. Este pasado lunes 23 de junio, su primogénito hubiera cumplido 33 años y, lejos de obviarlo, esta le dedicó un sentido homenaje en redes sociales junto a unas fotografías de ambos cuando este era aún un bebé y de una tarta con velas de 33 años.

«Cada año te hacía un regalo y en tu último cumpleaños te quise regalar la vida. No pudo ser. Me engañaría a mí misma si te deseara cumpleaños feliz. Feliz estarías aquí soplando las velas con tu padre, Alessandro Lequio, tu madre y con tu hija. Hoy cumples 33 años y Anita soplará las velas por ti», escribía en esta emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram, en la que la intérprete hacía referencia a Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio.

Como bien decía en esta publicación, la pequeña, nacida en 2023 por gestación subrogada en una clínica de Miami, fue la encargada de soplar la tarta que correspondía a su padre biológico. Así lo compartió la propia Ana Obregón a través de sus redes sociales, en un vídeo en el que ambas cantan el «cumpleaños feliz» a su «papi». «Al final el amor unió el cielo y la tierra», aseguraba la presentadora.

No obstante, este íntimo gesto también ha vuelto a poner a la actriz en el foco. La exposición mediática con la que ha sometido a su nieta no ha pasado desapercibida, a pesar de que hace unos meses la propia Obregón aseguró que dejaría de mostrar a la niña en los medios de comunicación. Es por ello que, en las últimas horas, sus movimientos no han hecho más que disparar las críticas.

Susanna Griso, contundente contra Ana Obregón por la sobreexposición mediática a su hija

Uno de los platós de televisión en el que se debatió sobre este asunto este pasado martes fue el de Espejo Público. Susanna Griso, presentadora del programa de Antena 3, no dudó a la hora de mostrar su enfado por la actitud que la actriz ha tomado desde el nacimiento de la pequeña. «Que haya sido una defensora de los derechos de los menores y ahora exponga a su hija de esta forma... ¡Aclárate!», criticaba duramente.

También fue mordaz Lorena Vázquez, que atacó a la actriz por la publicación de estas imágenes tan sensibles de la menor. «Me parece absolutamente innecesario este vídeo. Vuelve a poner a su hija o nieta delante de los medios de comunicación cuando fue la primera que ha pedido siempre intimidad», lamentaba ante el resto de colaboradores del programa.

Vázquez recordaba que hasta ahora Ana Obregón siempre había tratado de «proteger la imagen de sus hijos», primero cuando fue madre y también tras anunciar esta gestación subrogada para cumplir los deseos de Alex. «Ahora no entiendo esta sobreexposición. Me parece un sin sentido», sentenciaba la periodista.

Menos críticas fueron las palabras de Pilar Vidal, que puso sobre la mesa otro punto de vista tras escuchar la versión de la propia intérprete: «Me parece bien todo lo que haga Ana porque me lo ha explicado. Es un caso excepcional en todos los sentidos. Lo que ha hecho Ana es pionero, ha cumplido un deseo de su hijo utilizando algo que este dejó para poder engendrar a su nieta».

Por su parte, Gema López respondía a esta justificación de su compañera por la sobreexposición de Ana Sandra con una dura reflexión. «El hecho de que ella haya podido utilizar los vericuetos legales que están permitidos para llegar a esta situación, no quiere decir que se puedan normalizar ciertas cosas», recordaba la colaboradora.

Para López, Ana Obregón ha estado traspasando a la menor «el duelo de una persona que no conoce y con la que tiene un vínculo» y todo ello mientras «está siendo expuesta en las redes sociales». «La excepcionalidad aplicada para cuando sea mayor de edad, que haga lo que quiera y que pase el duelo como quiera, pero aplicada a los menores debería tener una serie de límites», reflexionó ante la audiencia de 'Espejo Público', criticando una vez más la actitud de la actriz.

Tras el debate de los contertulios, Susanna Griso volvió a tomar la palabra para expresar su preocupación por «el cacao mental» que toda la situación podía suponer para Anita. «Que ella misma le diga a su nieta que yo soy tu madre-abuela... ¡Aclárate! Le tengo cariño a Ana Obregón, pero no la entiendo», concluyó la presentadora de Antena 3.