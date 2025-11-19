Susanna Griso abandona por un motivo de urgencia 'Espejo Público': «Me tengo que ir»

Marcha inesperada este miércoles de Susanna Griso de su puesto en 'Espejo Público' (Antena 3). Y es que, la presentadora del matinal sorprendía a los telespectadores antes de entrar en el tramo final del espacio con su repentino adiós. Un abrupto ... abandono con el que dejaba a Gema López, copresentadora a los mandos del programa. Eso sí, la comunicadora no sé fue sin dar explicaciones al público y ante las cámaras señaló la inexcusable causa que la llevaba a dejar 'Espejo Público'.

'Espejo Público' comenzaba como de costumbre con Susanna Griso a los mandos de la tertulia política, como posteriormente se hacía cargo de la sección de actualidad que tenía entre los nombres propios de la jornada a Santos Cerdán con su salida de prisión.

La presentadora del matinal de Antena 3, además, iba despachando los temas que tenía en escaleta, como moderaba los debates que se sucedían en el plató de 'Espejo Público' hasta que, de repente, Susanna Griso detuvo la emisión para anunciar su marcha del espacio de la cadena de Atresmedia.

«Te paso enseguida los trastos para que hables de estas y otras cuestiones, Gema», manifestaba la presentadora del matinal. Unas palabras que en prinicipio no sonaron raras, ya que Gema López habitualmente a dicha hora toma las riendas paras ir despachando los temas del 'corazón'. Sin embargo, lo que vino después sonó a despedida. «Porque yo me tengo que ir a Metafuturo», declaraba Susanna Griso comunicando a la audiencia que abandonaba su puesto en 'Espejo Público'.

Una marcha de la que la presentadora dio las oportunas explicaciones. «Me tengo que ir a entrevistar al ministro Marlaska para hablar de inmigración», indicó Susanna Griso dejando claro que se trataba de un compromiso profesional. «Muy bien, muy buen encuentro», le replicaron los colaboradores a la presentadora que dejó solos a Gema López y Miquel Valls presentando lo que restaba de 'Espejo Público'.