Susanna Griso dice lo que muchos españoles piensan de los fallos en las pulseras antimaltrato: «Es un escandalazo»

Los fallos de las pulseras antimaltrato han centrado la actualidad de los últimos días. Y es que un error en el sistema informático que controla estos dispositivos dejó un «vacío informativo» que provocó «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos, tal y como detalla la Fiscalía General del Estado en su memoria anual.

Fue un error técnico durante la migración de datos entre las empresas privadas contratadas para la prestación de este servicio por parte del Ministerio de Igualdad lo que provocó durante «varios meses» la pérdida de datos anteriores a marzo de 2024.

Además, durante los 8 meses que duró esta situación, las nuevas pulseras causaron distintos problemas, como falsos positivos, localizaciones de agresores «congeladas» y se manipulaban con extremada facilidad.

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado estas informaciones de «bulos» y «desinformaciones»: «Las pulseras han funcionado en todo momento, la seguridad de las mujeres está garantizada».

La polémica con las pulseras antimaltrato defectuosas ha centrado el debate público en los últimos días. Este lunes, fue una de las cuestiones que se trataron en 'Espejo Público', el programa matinal de Antena 3 presentado por Susanna Griso.

Susanna Griso opina sobre la polémica de las pulseras antimaltrato defectuosas

El programa de Antena 3 contó con la intervención de Ana Bernal-Treviño, periodista especializada en feminismo, que calificó los fallos de las pulseras antimaltrato de «absoluto desconcierto». «Lo que más me preocupa es la situación de incertidumbre en la que ahora mismo quedan las víctimas», ha asegurado.

Además, Nadia Pajarón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ha señalado que «este fallo en los dispositivos está sucediendo desde el momento en que se cambió la empresa y actualmente sigue dando fallos».

'Espejo Público' ANTENA 3

Precisamente en este momento ha querido intervenir Susanna Griso. «Esas pulseras siguen estando ahí. Es decir, no podemos hablar en pasado, hay que hablar en presente, y esa desprotección, aunque la ministra la niegue, sigue existiendo a día de hoy», ha señalado.

«Es gravísimo lo que estamos escuchando», ha continuado Griso. «Las pulseras siguen funcionando, no se han cambiado. La operadora es la misma, que tiene menos cobertura que la anterior y, por tanto, hay lugares donde hay más problemas de cobertura y eso implica que también haya más fallos técnicos».

«Es un escandalazo lo que estamos contando, una vergüenza», ha dicho la presentadora, mientras Pajarón iba aportando más detalles sobre los fallos de estas pulseras, de las que dependen 4.515 víctimas de maltrato.

Además, Susanna Griso ha criticado la inacción por parte del Ministerio de Igualdad ante estos fallos: «Fueron ocho meses que eran incapaces de desencriptar los datos por parte de la empresa israelí de software, eso te sorprende porque el Ministerio de Igualdad no hizo nada durante esos ocho meses».

«Conviene recordar que en plena ola de excarcelaciones de violadores a raíz de la 'ley del solo sí es sí' se procede a este cambio de operadora por un tema de ahorro, porque aquí básicamente lo que hace el ministerio de Irene Montero es ahorrar. Tanto es así que a Telefónica no le sale a cuenta y decide no presentarse a ese concurso», ha añadido.